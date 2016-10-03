沒有執行長職位 林全：行政院政策我負責

2016-10-03 12:11 聯合報 記者屠惠剛╱即時報導



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行政院長林全上午列席立法院備詢，針對蔡英文總統邀集府院黨高層舉行首次「執政決策協調會議」，立委質疑林全是否會變成行政院「執行長」，大權旁落，林全表示行政院沒有「執行長」職位、「行政院的政策我要負責」。記者屠惠剛／攝影 分享 facebook 行政院長林全上午列席立法院備詢，針對蔡英文總統邀集府院黨高層舉行首次「執政決策協調會議」，立委質疑林全是否會變成行政院「執行長」，大權旁落，林全表示行政院沒有「執行長」職位、「行政院的政策我要負責」。

【中央社／台北3日電】

行政院長林全今天答復立委質詢總統蔡英文所召開的執政決策協調會議後會不會變成行政院執行長一事表示，不會，行政院的政策他負責而且由他做決定。

中國國民黨立委陳學聖上午在立法院會質詢表示，總統蔡英文中午將召開「執政決策協調會議」，下午後，林全會不會變成行政院執行長？以後到底哪個會議說了算、哪個人說了算？

林全答復說，行政院沒有執行長這個職務，「總統和我的意見一定會一致」，協調之後會有討論，討論後就會變成共識。

他說，攸關「一例一休」的勞基法部分條文修正草案，總統府了解行政院的政策，民進黨立法院黨團也了解行政院的政策，而且對這個政策沒有什麼質疑的問題。

被詢及「一例一休」的修法案到底是誰拍板定案？林全說，「一例一休」是行政院說的，政策要透過行政立法協調會議讓民進黨立法院黨團能夠了解、支持，當然很多意見會透過其他部門，也需要讓其他部門知道，這是協調的過程。

林全表示，總統需要選舉，很多政策是總統選舉政見，關心政策是合理的，就政策考量，行政院要幫總統提政策方案，希望大家能夠支持與執行，這種溝通不限總統府，包括立法院、社會大眾都要溝通。

陳學聖以新竹國家同步輻射研究中心台灣光子源實驗設施啟用典禮表示，因前中研院長李遠哲說「航空母艦上戰鬥機不足，航空母艦是沒有戰鬥力」意思預算不夠，蔡總統說，聽懂了，各界幫忙找經費為例表示，行政院長大權旁落，現在大家都知道要經費找總統。林全答詢說「不會」。

被詢及下午決策協調會議開完後，林全是否變成行政院長執行長？林全說，不會，行政院的政策他要負責，而且他要做決定。