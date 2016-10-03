全黑褲裝紮馬尾！ 最年輕政委唐鳳今晨報到上任

2016-10-03 11:59 聯合報 記者雷光涵╱即時報導



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行政院新任政務委員唐鳳今天第一天至行政院報到上班。記者余承翰／攝影 分享 facebook 今天上午8點37分，一襲全黑褲裝、後腦紮馬尾的新任政務委員唐鳳，在行政院中央辦公大樓正門下車。在微笑迎對行禮的警察前，她已是風雲人物；昨天接受法國國家廣播電台(RFI)專訪時說，自己做了近2年相關工作，只是現在被賦予正式職務。

35歲的唐鳳在「臉書」自我介紹說，進入行政院的自我期許是「公僕的公僕」，運用數位技術及系統輔助公務體系解決問題，強化政府部門與公民科技、公共社群的對話與合作。她說，她的存在「不是為了讓某些社群『朝中有人』，也不會是為了在網路上『政令宣導』」，是成為一個「通道」，讓更多的智慧與力量有更好的結合。

過去有政務委員上任前在個人社群網站表達對時事、政策的看法，引起渲然大波，一度被要求「封口」。唐鳳上任前以準政務委員身分，透過慣用的公開平台接受外界提問，陳述中性概念及開放性的答案，不陷口水戰。