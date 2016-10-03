南台新勢力喊水會結凍 四縣市喊共存共榮

2016-10-03 11:56 聯合報 記者翁禎霞╱即時報導



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南高屏澎區域治理平台會議過去採不定期舉行，今天首度有澎湖縣加入。圖左起為高雄市副市長許永明、台南市長頼清德、屏東縣長潘孟安、澎湖縣副縣長林皆興。 記者翁禎霞／攝影 分享 facebook 南高屏澎區域治理平台會議過去採不定期舉行，今天首度有澎湖縣加入，四縣市加起來560多萬人，人口佔全台四分之一強，聯合起來幾乎「喊水會結凍」，高雄市長陳菊以老大姐姿態對南屏澎等縣市釋放善意，不但要協助高捷北延台南、南延屏東；屏縣也喊高鐵南延，發展共同生活圈交通網絡，南台實力不容忽視。

台南市長賴清德也強調，台灣各縣市都是命運共同體，南部四縣市是共同生活圈，有許多日常生活問題需要共同解決，例如高捷的北延及南延，就可以加強生活圈的交通網絡，未來不只團結而已，四縣市追求的是「創造南部新繁榮」。

根據高雄市捷運局規劃，高雄捷運輕軌北向可由岡山路竹線延伸，往奇美博物館，全長7.05公里；東向由橘線往屏東延伸，全長14.04公里；南向還可由小港林園往大鵬灣國家風景區延伸，全長11.07公里，未來各縣市允諾成立專責單位，共同協力推動。

高雄市長陳菊表示，四縣市加起來有560多萬人，未來追求的不再只是單一城市的繁榮，而是共同繁榮；她說高雄市是移民城市，有許多人來自澎湖、屏東、台南，未來要靠著「相讓」、「互相幫助」來促進城市繁榮，一席話說得得台下特別有感。

今天在會議中，四縣市共提出六大議題，包括交通、食安、環保、觀光等，每一議題都獲無條件通過支持，高市為屏東燈會發聲，南市也為澎湖觀光發聲，未來透過區域共同治理，南台新勢力的發展，值得觀察。