上周向林揆口頭請辭 丁克華請辭獲准

2016-10-03 11:53 經濟日報 記者何孟奎╱即時報導



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由於不滿政府處理兆豐案和樂陞案的進度，朝野立委點名金管會主委丁克華下台，行政院今天證實，丁克華已經請辭。據了解，丁克華上周即以口頭向行政院長林全請辭，但林全未同意。府院這兩天經過討論後，才決定准辭。

據指出，雖然立委要求丁克華下台聲浪不小，但截至上周五（9月30日）為止，府院都異口同聲表示，沒有請辭這回事。朝野立委向行政院和金管會詢問，得到的答案也都是「沒有」。