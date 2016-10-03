將遭撤職？ 陳國祥：政府打開干預媒體的潘朵拉盒子

2016-10-03 11:53 聯合報 記者陳宛茜╱即時報導



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中央社董事長陳國祥。 報系資料照 分享 facebook 中央社將在明天(4日)召開董監事會，傳出行政院有可能趁此次董監會布達命令、撤換董事長陳國祥。陳國祥今天上午受訪時表示，若現在撤換中央社董事長，將破壞任期制度，「打開政治力介入與干預國家通訊社的潘朵拉盒子」。當局若無正當理由逕自撤換，他將提行政訴訟、賠償與訴諸國際媒體，並將寫書與籌備網路評論媒體，嚴格監督政府。

陳國祥指出，董監事會是他主動召開。為了回應文化部的期許，召開董監事會修改中央社相關規定，確保業務和編輯部門完全獨立，徹底杜絕記者寫業配的可能。

根據規定，中央社董事長是行政院長任命，並非董監事選出。但行政院也可能利用這次董監會，布達撤換陳國祥的人事命令。

陳國祥指出，中央通訊社設置條例明訂三年一任制度，旨在確保做為國家通訊社的新聞專業機構，應具有必要的專業自主與媒體獨立地位，不受政治操控。此一制度已經行之20年，從未因政黨輪替而受影響，即使前總統陳水扁，也是等中央社領導層任期屆滿方予調整。若撤換董事長，將破壞任期制度，打開政治力介入與干預國家通訊社的潘朵拉盒子；未來的負責人與主管必將因之而對執政當局曲意迎合或者有所顧忌，避免遭來禍患，「更將使執政者對其內容橫加干預，致使新聞專業精神必然蕩然無存。」

陳國祥表示，中央社歷來遭受外界的不實批評，均已嚴正聲明且已獲得澄清。近日相關單位派員到中央社，做了嚴密的專案調查與行政檢查，全未查出任何一筆金流不清楚、不正當，足以證明中央社絕無弊端。至於所謂「逼迫」記者拉廣告或有作業配，亦非事實，均已清晰說明。

若遭撤換，陳國祥表示，許多法界人士建議他立即循公共電視先例提出行政訴訟，並且基於信賴保護原則提出損害賠償訴訟；也有國內外友人建議他訴諸際新聞專業組織、廣泛進行國際對話。對於這些提議，「我將慎重考慮。」

最後他表示，若遭撤職，除了進行必要的反制與賠償訴訟之外，將加速完成撰寫中的「壓垮台灣的最後一根毒草」一書，批判「毒害台灣的執政核心禍根」，此外將積極籌備網路評論媒體，組織涵蓋海內外、老中青的健筆，嚴格監督執政當局。