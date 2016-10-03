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拉扯、潑水…台南市議長補選再爆衝突！藍綠多人掛彩

2016-10-03 11:48聯合報 記者鄭維真╱即時報導

過程中，藍綠雙方霸佔主席台。記者鄭維真／攝影
過程中，藍綠雙方霸佔主席台。記者鄭維真／攝影
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台南市議會今天預計召開臨時會補選議長，結果再爆衝突！由於出席人數33席，已達過半，藍綠陣營在拉扯、潑水、推擠中，由代理議長郭信良於11時5分宣布成會，下午2點將進行議長補選；雙方僵持約10分鐘，一片混亂，藍綠雙方多人掛彩。

台南市舉行台灣政治史上首次議長記名選舉，今天上午臨時政黨協商，結果三黨團未達共識，由於民進黨、無黨籍議員出席人數已過半，臨時會成會。但國民黨團不滿開會，先是舉牌抗議，佔領主席台數十分鐘，直指「民進黨暴力政黨，全民公敵」、「違法開會」。

約近11時左右，代理議長郭信良從1樓搭電梯至3樓議事廳，結果遭國民黨議員阻擋，藍綠雙方開始互相推擠，郭信良一度遭人拉扯領帶，好不容易走到主席台，卻爆發肢體衝突，藍綠雙方站上主席台，藍營摔文件、拔電話線等企圖阻止會議進行，甚至有人潑熱水、摔水杯，破碎盆栽、椅子散落一地，場面失控，多人掛彩。

其中，衝突中國民黨議員林燕祝疑似被打中不斷作噁要吐，王家貞腿部疑似受傷送醫，民進黨議員賴惠員遭椅子砸傷。最後在民進黨議員護航下，郭信良在混亂中宣布臨時會成會，現在先暫時休息，下午2點進行議長補選。

國民黨議員王家貞在過程中疑似腿部受傷。記者鄭維真／攝影
國民黨議員王家貞在過程中疑似腿部受傷。記者鄭維真／攝影
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過程中，有人摔文件、拔電話線，撞破盆栽等，場面混亂。記者鄭維真／攝影
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國民黨議員阻擋代理議長郭信良上主席台宣布會議進行，藍綠雙方展開拉扯、推擠。記者鄭...
國民黨議員阻擋代理議長郭信良上主席台宣布會議進行，藍綠雙方展開拉扯、推擠。記者鄭維真／攝影
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國民黨議員阻擋代理議長郭信良（中低頭）上主席台宣布會議進行，藍綠雙方展開拉扯、推...
國民黨議員阻擋代理議長郭信良（中低頭）上主席台宣布會議進行，藍綠雙方展開拉扯、推擠。記者鄭維真／攝影
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過程中，有人摔文件、拔電話線，撞破盆栽等，場面混亂。記者鄭維真／攝影
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國民黨議員阻擋代理議長郭信良上主席台宣布會議進行，藍綠雙方展開拉扯、推擠。記者鄭...
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