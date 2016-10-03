樂陛案檢4次抗告 時力要求高院自行裁定

2016-10-03 11:46 聯合報 記者雷光涵╱即時報導



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時代力量黨團今天開記者會，指樂陛案主嫌許金龍3次獲交保機會，第4度召開羈押庭被裁定羈押禁見，應參酌德國刑事訴訟法修法，明定抗告法院應24小時內訊問並「自為裁定」，避免抗告法院再三撤銷發回，影響司法公信力。