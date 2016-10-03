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樂陛案檢4次抗告 時力要求高院自行裁定

2016-10-03 11:46聯合報 記者雷光涵╱即時報導

時代力量黨團今天開記者會，指樂陛案主嫌許金龍3次獲交保機會，第4度召開羈押庭被裁定羈押禁見，應參酌德國刑事訴訟法修法，明定抗告法院應24小時內訊問並「自為裁定」，避免抗告法院再三撤銷發回，影響司法公信力。

時代力量執行黨主席黃國昌說明黨團所提的刑事訴訟法部分條文修正草案，他說，依法高等法院可自己做決定，卻總是撤消發回地方法院重新審查，法官維持原裁定、檢方抗告高院又撤消，「解決方法很簡單，高院法院要更有責任感，不贊成就自行裁定，以樂陛案而言，像在地院高院洗三溫暖。」

時代力量執行黨主席黃國昌(中)說明黨團所提的刑事訴訟法部分條文修正草案。記者雷光...
時代力量執行黨主席黃國昌(中)說明黨團所提的刑事訴訟法部分條文修正草案。記者雷光涵/攝影
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時代力量刑事訴訟黃國昌

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