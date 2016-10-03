中彰投苗治理平台往南延伸？林佳龍下午會李進勇

2016-10-03 11:44 聯合報 記者陳秋雲╱即時報導



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台中市長林佳龍今天下午將帶領行政團隊至雲林縣政府拜訪縣長李進勇簽署跨域觀光、農產行銷等合作備忘錄，這是台中繼續往南的跨域合作。

台中市長林佳龍說，台中到雲林從高速公路車程只要40分鐘，廣義來說雲林屬於大台中生活圈，雙方有很大的合作空間。

林佳龍也說，他是雲林的子弟來到台中發展，與雲林縣長林進勇更是舊識，有非常多可以項目可以合作。他指出台中與雲森高峰會已談了很久，今天下午就是第一次高峰會。