林全徵詢7人求來的金管會主委丁克華 辭職自清

2日才否認請辭的金管會主委丁克華上午傳出請辭，行政院12點10分開記者會說明。林全組閣時，金管會主委人選難求，連續徵詢7人被拒，最後才找上昔日大學同學丁克華義助，沒想到上任不到5個月，被兆豐金、樂陞案等壓垮。丁克華的聲明指出，外界對他及金管會之質疑不斷，他只有辭職自清，期望藉此停止對金管會的傷害。

丁克華辭職聲明

金管會主委丁克華請辭。 報系資料照 分享 facebook 本人有幸接受蔡總統及林院長邀請，於今年五月二十日出任金管會主委一職。任職期間，致力金融監理改革及籌劃金融產業穩定發展藍圖。並配合國家政策需要，先後推動「三力四挺」以及「金融科技推動計畫」等政策。競競業業，唯恐有負總統、院長及國人所託。

不意兆豐銀行輕忽美國紐約分行去年金檢瑕疵，處理失當，於今年八月受到美方監理機關重罰。金管會隨即要求究責，並釐清防制洗錢申報等問題。本人及金管會同仁在事發後第一時間，即進行行政調查，另依行政院指示成立專案小組調查，並接受行政院督導小組指示，釐清相關事實及責任。惟外界對於本人及金管會之質疑仍不斷出現，本人唯有辭職自清，並期望藉此停止對金管會的傷害。

金管會針對兆豐銀行的行政調查及處分，已於日前初步告一段落。另行政院督導小組要求於今日召開第七次會議提出的「金管會加強金融監理檢討方案及改善措施報告」亦將準時提出。對於樂陞案之處理，因該案依法係採申報制，已基於1.盡全力保障投資人權益，其中投資人保護中心已正式受理應賣投資人登記，並向法院聲請假扣押，將儘速提起團體訴訟，協助投資人求償；2.嚴辦相關涉及證券詐欺及不法交易，追究相關人責任，其中公開收購人百尺竿頭惡意未履行交割行為涉有證券詐欺罪嫌，金管會已於105年9月2日移送檢調單位偵辦，相關交易面(含樂陞股票、權證及可轉換公司債)異常情事，金管會亦已於105年9月9日移送檢調單位併同上開證券詐欺案偵辦，另對於中信銀、中信證已於105年9月19日予以行政處分；3.檢討公開收購制度(已研擬修正公開收購管理辦法及公開收購說明書應行記載事項準則2項法規)等三項原則積極辦理，對於違法違規者，絕不寬貸，追究到底，無任何顧慮，並已將處理過程及完成進度，主動對外說明，於九月底告一段落。本人因此徵得林院長同意轉呈總統，於即日起辭去主委一職，並不接受任何其他職務安排。

本人對於520以來，金管會同仁陪同我共同面對挑戰，解決問題，一路走來的辛勞與付出，在此謹表達十二萬分的誠摯感謝，並期許同仁們在未來新主委領導下，繼續求新求變，為金管會贏得最大的榮耀。