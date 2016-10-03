曹啟鴻勘災把梅姬誤當杜鵑 藍委轟搞不清楚狀況

2016-10-03 11:19 聯合報 記者徐偉真╱即時報導



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梅姬颱風造成雲林嚴重農損，農委會主委曹啟鴻（中）昨天到雲林勘災，允諾「從寬、從簡、從速、從優」全力協助災農紓困及復耕。圖／雲林縣政府提供 分享 facebook 梅姬颱風造成農業損失慘重，農委會主委曹啟鴻昨天到中部勘災時，農委會發出的新聞稿居然寫他勘查因為「杜鵑颱風」造成的損害；曹啟鴻今天表示抱歉，農糧署副署長林麗芳表示因為前陣子颱風太多，同仁工作量很大，忙中有錯。

國民黨立委張麗善今天質詢時表示，颱風走了第六天，神隱的曹啟鴻終於出現勘災，但不知道是不是因為有時差，昨天到雲林勘災新聞稿居然寫去年的杜鵑颱風，認為農委會搞不清楚狀況，行政團隊有問題。

曹啟鴻說，那是農糧分署同仁的失誤，他很抱歉，昨天去要看結構的問題，要了解溫室、網室設施為什麼有些安然無恙，有些卻壞掉，話才說完引發張麗善不滿，質疑哪裡有安然無恙的，曹啟鴻則回說八成都安然無恙，「我看得很仔細」。

張麗善問行政院長林全，說他之前勘災時說天然災害的救助標準不要用20%核查，18、19%也可以，是不是標準下修？林全否認，但農委會可以檢討，認為20%的執行不要這麼嚴格，因為判斷會有誤差，「希望執行同仁不要拘泥在那個地方 這才是從寬從優從速的標準」。

張麗善也提到關於溫網室的補助從三分之一提高到二分之一，林全說希望未來有抗風型設施，如果做加強型的補助就提高，這次梅姬颱風改的也一樣，張麗善說希望能提高到70%，林全說提高到二分之一的效果還要觀察，70%可以列入未來討論，「不希望有人提了就一直往上加碼，這是不對的。」