對中國一向友善 花媽喊話：觀光都分藍綠不公平

2016-10-03 11:18 聯合報 記者翁禎霞╱即時報導



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南高屏澎區區域治理平台會議上午在屏東縣政府舉行。記者翁禎霞／攝影 分享 facebook 高雄市長陳菊今天在南高屏澎區域治理平台會議前向大陸喊話，「我們對中國一向採取開放友善的態度」，如果連觀光都分藍綠不公平，希望未來兩岸有更多的交流及正向往來。

屏東縣潘孟安也重申，彩虹之所以美麗，就是因為有多種顏色，不是只有黑白，「我們歡迎來自全世界的遊客」。被問到未來是否到大陸行銷？潘孟安說得坦白：「我們要去，也要看對方要不要讓我們去」。

南高屏澎區域治理平台會議上午在屏東縣政府舉行，推動南向觀光成為會中焦點，其中南向觀光議題是由台南市政府提案，市長賴清德特別強調，此一議題已討論多時，與最近的熱門話題並沒有關係。

根據台南市政府的提案，未來推動新陸客的觀光策略，希望可以爭取提高中國自由行的配額、爭取二次客、目的地型旅客，推展地方化及差異化旅遊商品。

根據台南市分析，南部發展觀光的最大問題在於國際能見度不足、政策重北輕南。

會中，高雄市長陳菊特別強調南部四縣市有五百八十多萬人口，展現南部實力，區域共同治理不是求單一城市的繁榮，而是共同繁榮。台南市長賴清德也強調，未來是1+1+1+1的力量。