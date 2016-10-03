立委質疑大權旁落 林全：行政院的政策我要負責

2016-10-03 10:42 聯合報系攝影中心 記者屠惠剛╱即時報導



WhatsApp



行政院長林全上午列席立法院備詢，針對蔡英文總統邀集府院黨高層舉行首次「執政決策協調會議」，立委質疑林全是否會變成行政院「執行長」，大權旁落，林全表示行政院沒有「執行長」職位、「行政院的政策我要負責」。