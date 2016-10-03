遭陸打壓 李登輝：政府要拿出態度為自由民主奮鬥

2016-10-03 10:32 聯合報 記者蔡容喬╱即時報導



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前總統李登輝3日上午針對出席中山大學「李登輝政府研究中心」揭牌典禮時，對於台灣國際空間屢被打壓，認為政府要拿出態度為自由民主奮鬥。記者蔡容喬／攝影 分享 facebook 前總統李登輝今天（3日）上午出席中山大學「李登輝政府研究中心」揭牌典禮時，對於台灣國際空間最近屢屢被大陸方面打壓，李登輝表示，台灣就是一個自由民主國家，以自由民主名義在國際上作為標誌，他說「政府要拿出態度，為台灣自由民主繼續打拚！」

李登輝說，從陸客來台人數減少，就可看出中國用這種方法限制人民，至今仍是一個不自由的國家，老百姓不該受政府限制，政府應給老百姓更多自由；因為台灣政黨顏色改變就限制百姓來台，對國家不是一個好的政策。

李登輝在揭牌前半小時提早抵達會場，他在旁人攙扶下慢慢走上階梯，面對媒體詢問健康問題，李說「身體狀況還可以、就是維持住」，他坦言，現在身體時時刻刻會變化，如果身體沒問題，就會參加國策會議。

總統蔡英文日前未出席李登輝募款餐會，李被問到兩人關係是否出現變化？李登輝停頓一秒後，強調「沒變化」，他坦言不介意這件事，「她當了總統，新政府要做什麼事解決台灣問題，有其方法，用什麼人、處理什麼事，有太多要用心」。李登輝說「只有我一個人是無力解決的」。

前陣子颱風襲台，李登輝觀察，中央對於風災相當關心，也讚賞高雄市長陳菊作為地方首長，對於災後復原很打拚，算是做得相當成功。