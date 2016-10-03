陸推「藍色力量6日遊」 排除101、故宮等景點

2016-10-03 10:37 聯合新聞網 綜合報導



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太魯閣國家公園也被排入藍色力量旅遊行程。 圖／聯合報系資料照。 分享 facebook 藍營執政八縣市日前到北京「拚觀光，救經濟」，爭取陸客來承認九二共識的「藍八縣」旅遊，此行獲得陸方善意，承諾釋出八大利多，卻被綠營批為「藍八奴」，刻意分化台灣。大陸旅遊業者也順勢推出主打「藍色力量」的台灣旅行團，行程踏遍新北、新竹、南投、花蓮等地，團費人民幣3999元（約新台幣19200元）。

民進黨上台後陸客急遽下滑，不少旅遊和觀光業者叫苦連天，藍營八縣市首長日前赴陸，與國台辦主任張志軍會面，討論來台旅遊、農產品採購、綠色產業等議題，並爭取陸客來承認九二共識的城市。事後陸方承諾對八縣市釋出八大利多。此舉遭綠營批為「藍八奴」，指藍營刻意將縣市標籤化，造成台灣社會的分裂。

除了陸官方對藍營釋出的差別待遇，旅遊業者也跟進，具官方色彩的旅行社推出「發現藍色力量台灣六日遊」，成人一人要價人民幣3999元（約新台幣19200元），行程捨棄之前陸客愛去的101、阿里山等，大部分只停留藍色執政的縣市。該旅行團首日下榻新北的飯店，第二天前往花蓮太魯閣，第三天再回到新北清水斷崖、野柳、九份等景點，第四天到新竹和鶯歌參觀博物館，第五天前往南庄、日月潭和逢甲夜市，最後一天參觀最後的新竹景點後返家，當中只有台中的逢甲夜市處於綠營執政的縣市。

對於陸客旅遊分化，高雄市長陳菊表示，台灣是五光十色、多采多姿的，只來看一種顏色相當可惜；台北市長柯文哲則很有自信地說，北市的101、士林官邸、故宮等景點，對陸客來說若沒到這些地方，也不知道來台灣做什麼，他還說台灣是一體的，不相信陸客是跳降落傘到台灣。新北市長朱立倫表示不是只有藍營8縣市，大家都希望更多觀光客持續來台灣，「新北市只是個窗口」，盼爭取更多陸客來台。