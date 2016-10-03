蔡英文開決策會議逾越職權？ 林全：做法是好的

2016-10-03 09:49 聯合報 記者許依晨╱即時報導



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行政院長林全（前）3日列席立法院預算報告及備詢前，回答媒體提問有關府院黨高層「執政決策協調會議」、一例一休等相關問題。 中央社 分享 facebook 蔡英文總統今天召開首場「執政決策協調會議」，親上火線為執政團隊重新整隊。對此，媒體詢問行政院長林全，是否認為總統的做法是否逾越行政院的職權？林全表示，協調是有助於政府的施政，政院會把政策方向做說明，聽取各界意見，這做法是好的。

媒體再追問，會議中還會討論什麼重點？林全說，不同的意見都要聽，除了政院重大政策說明之外，樂意聽取其他人的想法。