王定宇推「電業法謠言」懶人包 反遭網友打臉

2016-10-03 09:25 聯合新聞網 綜合報導



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取自王定宇臉書 分享 facebook 民進黨上任後力推電業法修正草案，將送入立法院審議，卻引起反彈聲浪，反對者指這麼做會讓電價大幅上漲，並有圖利財團之嫌。立委王定宇PO出7張簡報，強調電業自由化的種種好處，卻又引發網友的抨擊。

電業法修正草案在本會期列為優先法案，引發在野黨和民間的反彈，台電員工上個月甚至集結千人走上街頭向政院抗議。經濟部日前在臉書貼出讓民眾3分鐘了解的「電業法懶人包」，強調目前電力市場處於獨占狀態，所以要透過修法重新建構公平競爭的電力市場架構。但民間也有人提出電業法懶人包，內容指台灣享世界第三低的電價，電業自由化後不僅會造成電價暴漲，並試圖切割台電公司，其結果是讓財團得利。

民進黨立委王定宇先前曾就電業法修法，護航行政院長林全，批都是新聞媒體扭曲事實，結果反遭網友狠酸。昨天他又在臉書PO出7張關於台電民營化的懶人包，強調這是為了建構公平競爭的環境，不會圖利財團。簡報中指出輸配電網公共化的好處是確保各電業可公平使用，並由政府訂定合理費率，並讓發電部門透過市場公平競爭，提昇效率與獲利。他還表示藉此讓用戶享有購電選擇權，就像公路客運和電信業都因開放競爭，讓民眾有更多物美價廉的優質選擇，他還舉例：「油品市場開放競爭後，台塑的油價也從未比國營的中油高」。 取自王定宇臉書 分享 facebook

王定宇這次護航政府政策網友照樣不埋單，網友批：「中油盈餘要繳庫，台塑入私人帳戶，不是虧了老百姓？」、「對財團來說的確是好的政策」、「電信自由化只開3場公聽會就要推，不是黑箱是什麼？」還有網友自製另個3分鐘懶人包，直指未來電業民營後，賺錢的發售電業務開放給財團做，賠錢的輸配電則是台電自營，這樣做會導致台電虧損，間接反映在電價上；而且台電賺錢要上繳國庫，財團賺錢則入私人口袋。這份懶人包還打臉王定宇的市場競爭降低電價理論：「開放油品民營化後，台塑售價往往都跟進中油，油價有因此下跌嗎？」