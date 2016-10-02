【即時短評】總統親上火線 能拿出決斷力？

2016-10-02 22:52 聯合報 記者林河名╱即時報導



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蔡政府民意支持度從五二○後持續下滑，蔡英文總統周一首度召開「執政決策協調會議」，也算為執政團隊重新「整隊」。 聯合報系資料照 分享 facebook 蔡政府民意支持度從五二○後持續下滑，蔡英文總統周一首度召開「執政決策協調會議」，也算為執政團隊重新「整隊」。這項會議固然著眼於決策的效率與周延性，但總統親上火線，除了憲政體制爭議外，要讓外界耳目一新，最關鍵還是她個人的決斷力。

蔡總統上周以民進黨主席身分發表給黨員的信，坦承在推動改革的當下「面臨了一些難題」，「接下來，我們會再一次整理、協調和整合決策機制」，等於提早預告「執政決策協調會議」。

總統親自召開「最高層級」的協調會議，國人並不陌生。過去陳水扁的「九人小組」，馬英九的「五人小組」，乃至蔡英文的「新九人小組」，都是因為執政出現狀況，尋求齊一步調。

不同的是，扁、馬並沒有像蔡英文「敲鑼打鼓」，大喇喇地宣布。畢竟，憲法早已規定相關體制，總統固然有其職權，卻不該逾越或紊亂既有體制。連蔡英文在給黨員的信中也提到，人民雖期待強而有力的領導，但她受「憲政體制羈絆」，顯然有所為難。

誠如前立委林濁水所言，每周召開的行政院院會已有直轄市長參加，總統再搞一個納入地方執政首長的協調會議，確有疊床架屋之嫌，也惹來「太上行政院會」之議。即使是討論修法，也該是行政院院會的任務，就算有爭議，也是法案在立法院審議之際，行政、立法間的政策辯論與利益衡量。

退萬步而言，撇開總統召集會議的憲政爭議，以「一例一休」為例，最大問題並不在修法內容，而是蔡政府一遇到強力抗爭，即使自認有理，也會陷於一再猶豫，甚或見風轉舵，明明已是「全面執政」，卻屢屢讓早已定案的決策推辭難行。

總統親自協調，已有扁馬前例可循。吾人雖不必唱衰蔡總統的「新九人小組」，但就像民進黨立院黨團總召柯建銘所說，「不可能勞資兩面都討好」，「只要總統決定好，黨團就會努力克服」，可見，真正的問題在於：蔡總統能否展現決心與魄力？