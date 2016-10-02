法定政院發言人僅1人 藍質疑副發言人是黑官

2016-10-02 21:42 聯合報 記者徐偉真╱即時報導



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行政院新任發言人的徐國勇日前宣布，外交部副參事張秀禎出任副發言人。 聯合報系資料照 分享 facebook 行政院新任發言人的徐國勇日前宣布，外交部副參事張秀禎出任副發言人。

國民黨立委楊鎮浯辦公室主任黃子哲今天說，行政院是我國最高行政機關，法律上允許代表發言者只有一位，「也就是說，法定正宮只有一位，也不容許有後宮黑官」，但徐國勇卻設了副發言人，而徐國勇上任首日，自評立即上手，「至於玩法毀制，也是立即下手？」

黃子哲說，根據行政院行政院組織法第12條第2項規定，「行政院置發言人一人，特任，處理新聞發布及聯繫事項，得由政務職務人員兼任之」；行政院處務規程第5條規定「發言人處理新聞發布、聯繫及辦理院長交辦本院整體文宣協調、督導事項」，可見行政院的發言人和其他部會或各級政府機關單位的發言人很不一樣，因為前者在組織法上明定員額、官職屬性、職務內容、兼任人選等；而後者多未在組織法規中明定，而是由內部相關單位人員如公共事務部、新聞等兼任，設不設、如何設、設幾人，相對就較不嚴謹。

黃子哲說，行政院作為我國最高行政機關，法律上允許代表發言者只有一位，就是行政院發言人，也就是說，法定正宮只有一位，也不容許有後宮黑官，這也是為什麼前政院發言人童振源剛上任時被問到是否考慮設副發言人時，他說：這涉及政務組織問題，目前「制度上」是只有一個發言人。

黃子哲說，如今徐國勇剛接任發言人，隨即宣布增設「副發言人」一職，並由張秀禎出任，質疑中華民國行政院何時改變了法規制度可以增設副發言人一職？「如果這樣也行，那司法院可否增設副大法官?立法院可否增設副立委?高、中、小學可否自行多設個副校長？」

黃子哲指出，徐國勇是位大律師，曾擔任過議員、立委、又是電視名嘴，其實轉任發言人應是「一塊蛋糕」且遊刃有餘，「您一定可以既馮世寬部長之後，當一個一百分的閣員。所以增設副發言人，又帶資深媒體人當機要，這樣不國勇啦，會有點掉漆。」