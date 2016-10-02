挹注長照 菸捐菸稅調漲多少？國健署這樣評估

2016-10-02 21:13 聯合報 記者黃安琪╱即時報導



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衛福部針對菸價調整幅度，從不調漲到最多調漲25元皆提出估算，是否有效抑制吸菸人口並挹注長照財源，有待行政院進一步決定。 聯合報系資料照 分享 facebook 長照2.0計畫明年上路，行政院擬調高遺贈稅、菸捐和菸稅挹注長照財源。衛福部國健署長王英偉今日表示，衛福部針對菸價調整幅度，從不調漲到最多調漲25元皆提出估算，是否有效抑制吸菸人口並挹注長照財源，有待行政院進一步決定。

長照需要財源，衛福部、財政部對菸捐、菸稅各調漲多少？衛福部長林奏延上周指出，若菸捐、菸稅總計調升10元，約可挹注長照100億元。王英偉表示，目前估算報告針對不同調漲幅度進行分析，從不調漲菸價到調漲5元、10元、15元、20元和25元，皆提出估算報告，最終決定仍由行政院定奪。

去年成年吸菸人口326萬人，平均一包菸80元。董氏基金會菸害防制組副主任陳盈君指出，國內菸稅、菸捐加上關稅、營業稅，僅有37.76元，占零售價4成7，而世界衛生組織（ＷＨＯ）公布高收入國家，菸稅等應占菸價6成7到8成，才能有效以價制量，使成年、青少年吸菸率、菸品消費量降低。

陳盈君表示，根據ＷＨＯ合理菸價推估，台灣菸稅調高到60元，才能有效抑制吸菸率，距離上次2009年調漲菸捐10元，加上推行室內無菸環境，成年吸菸率下降1.9%、減少31萬人吸菸，但菸稅已近30年未調漲。

董氏基金會菸害防制組主任林清麗表示，各國調整菸稅皆以抑制吸菸率、改善國民健康為基礎，去年澳洲一次調高82元、韓國62元，台灣還淪為喊價式調漲，真正目的被錯誤導向。