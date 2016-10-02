廢移工3年出境 關鍵在民進黨

2016-10-02 19:36 台灣醒報 記者鄭羿菲╱台北報導



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針對廢除外籍移工「3年必須出境1日」法案在上個會期沒通過，台灣移工聯盟2日發動2千人遊行，台灣國際勞工協會專員陳容柔呼籲，「民進黨是國會最大黨，請民進黨團將朝野都認同的法案排在優先法案！」上個會期提出法案、此次衛環委員會召委吳玉琴受訪時說，「11月排院會議案審查時，會盡力爭取優先審議。」

民進黨雖然多次舉辦東南亞語親子歌唱比賽，欲拉近與東南亞新移民的距離，但民進黨中央黨部2日下午群聚了2千多位外籍移工遊行抗議，現場東南亞各國語言齊飛，抗議「3年出境1日」的不合理法規，讓外籍移工就像被多次剝皮，並從中央黨部一路繞過台北車站、凱達格蘭大道，最後停在立法院表達訴求。

移工法案未優先

負責籌劃遊行的陳容柔2日受訪時指出，《就業服務法》第52條規定，外籍移工3年必須出境1日，意味移工來台工作滿3年就必須再被仲介收取8至15萬元的鉅額仲介費，導致許多移工為了逃避「出境1日」，往往在3年期滿前夕「逃跑」，在8月16日行政院長林全與民間團體會談時已表態，「立場與移工團體一致，本會期通過機率很高，」但民進黨至今仍未排進優先法案。

「立法院此次會期有總預算案、司法院人事案等，移工團體擔心又會再次『告吹』。」陳容柔說，第1會期院會卡在《不當黨產條例》，讓這項朝野都認同的法案沒有過，9月開議時移工團體也拜訪了民進黨、國民黨、時代力量黨團，都表示支持此法案，「掌握立院多數的民進黨應該將此法案列入優先，不要再次卡住、屈服於仲介業者給的壓力。」

提案委員極力爭取

「移工法案不見得要列優先法案，還是要看各政黨之間的協商。」民進黨黨團幹事長吳秉叡2日受訪時表示。提出該法案的吳玉琴說，移工法案因上會期沒通過，此次會期院會得重新排定議事程序，礙於總預算案等法案，最快也要到10月底到11月才能討論排定，「我與林淑芬會積極爭取，盡快排審查案。」

吳玉琴表示，之前移工團體到黨團表達訴求時，民進黨程序委員會的委員吳焜裕、鍾孔炤、林靜儀、陳曼麗也都在場，都表示支持、沒有太大的爭議，在爭取排案上應有相當成果。

民進黨排案是關鍵

「國民黨認同此法案，相對的民進黨應盡快表明態度。」國民黨團副書記長王育敏表示，廢除外籍移工3年出境條款是國民黨第8屆會期衛環委員會審議通過，法案到院會時民進黨拉下朝野協商後又不協商才告吹，而這一屆民進黨席次佔多數才是排案順序的關鍵，民進黨只要排定任何案子就會通過。