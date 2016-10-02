國慶演說風向球 小英力抗中國

2016-10-02 19:37 台灣醒報 記者鄭羿菲╱台北報導



WhatsApp



總統蔡英文罕見的連續2天談論「兩岸關係」，內容超越就職演說中「承認92會談事實」、「維持現狀」等立場，向黨員強調希望「力抗」中國壓力、向民眾喊「臺灣要走出去，還是要面對中國給的壓力」；而中國也不甘示弱，國台辦發言人馬曉光回應，「任何台獨分裂都不可能得逞。」台大政治系教授張亞中2日受訪時認為，「這只是小英把立場講得更白、給中國完整的答案， 而中國依然會持續在外交上打壓台灣。」

蔡英文在520就職演說強調，尊重兩岸兩會談的歷史事實與求同存異的共同認知，但未提「92共識」，中國認為這是未答完的考卷，並強調，「兩岸任何形式的交流都建立在92共識的基礎上，若台灣政府不承認共識、不授權負責兩岸事務機關承認共識，將切斷任何形式的交流。」

強硬表態得「力抗」

面對中國的「不理」，又飽受深綠言論壓力，蔡英文曾在8月20日與媒體的餐敘中表示，已盡所能將雙方的立場拉近，並在過去的3個月中維持兩岸關係穩定，她希望中國大陸也能體認到，維持兩岸穩定發展是雙方的共同責任。

但顯然內外夾攻的壓力迫使小英不再「柔性」了。蔡英文在30日給民進黨員的公開信中強硬表態，民進黨不會屈於現實壓力而放棄理想，有些價值民進黨一定會堅守，「我們要『力抗』中國的壓力，發展與其他國家的關係，」她決心擺脫對中國的過度依賴，形塑一個健康、正常的經濟關係。公開信一經媒體披露，引起兩岸政治人物、學者不小的衝擊。

面對國際現實

公開信引起兩岸關係衝擊，蔡英文於隔日出席「總統直選20周年學術研討會」時特別解釋，台灣要走出去，還是要面對中國給台灣極大的壓力，就像台灣希望參加「國際民航組織」大會（ICAO），但是遭受到阻礙，這就是最清楚的例子，「這是我們所面臨的國際現實，未來，這樣的挑戰跟困難，也還會持續不斷。」

台灣民意基金會董事長游盈隆日前曾表示，「有很多人希望小英在雙十國慶的演說中再次對中國『退讓』，但小英是言行一致的人，就我的觀察，蔡不太可能改變對於92共識的立場。」蔡英文2次對內公開談話已「強硬」表態，等於替雙十國慶演說事先拋了風向球，也堅定了演說的動向。

中國分化？小英早有定見

對於「小英力抗」說張亞中則有不同的想法，他說，蔡英文去中國化、走分離主義的立場一直都沒有改變，這2次談話只是不方便在國際上表態，只好在國內接連2次的解釋，算是給中國對於520就職演說「未答完的考卷」，一個更直白的答案，而中國未來頂多持續這4個月以來在外交場合、國際組織參與問題上打壓台灣的政策。

至於傳出國台辦開放陸客前往承認92共識的泛藍縣市旅遊，外界猜想是要分化台灣藍綠不同執政的縣市，張亞中表示「分化台灣的效果，我看有限，」商人經商是流動的，綠的縣市做不下去，透過朋友，還是能把東西賣到陸客手中，無論是觀光或農業都相同。