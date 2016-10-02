國軍協助紅葉村復原 願棒球故鄉永遠美麗

2016-10-02 17:46 聯合報 記者洪哲政╱即時報導



WhatsApp



台東延平鄉紅葉村在莫蘭蒂颱風期間，遭到土石流侵襲，村內民居、國小等都遭土石掩埋，陸軍台東作戰分區歷經11個工作天，將士用命，協助災後復原，總累計派遣兵力1100人次，清運土石2120頓，家園的重建完成了第一步。