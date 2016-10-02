吳敦義：九二共識一中各表穩定兩岸和平

2016-10-02 17:14 中央社 舊金山1日專電



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前副總統吳敦義今天在舊金山對僑胞的公開演講中強調，唯有在「九二共識、一中各表」的基礎下，兩岸才能和平安穩定的發展，台灣越來越進步，人民才能安全幸福。圖／中央社 分享 facebook 前副總統吳敦義今天在舊金山對僑胞的公開演講中強調，唯有在「九二共識、一中各表」的基礎下，兩岸才能和平安穩定的發展，台灣越來越進步，人民才能安全幸福。

吳敦義今天在舊金山南灣華僑文教中心演講「台灣的何去何從」。受到300多位僑胞的熱烈歡迎。現場還有熱鬧的鑼鼓及舞獅表演。

演講中他說，之前有人問，蔡英文總統民調不滿意度創下新高。蔡總統接下來該怎麼辦？

吳敦義認為她有2個選擇。第一，恢復「九二共識，一中各表」的主張。第二，以她的智慧，想出另外一個與「九二共識，一中各表」不一樣但是能夠打開僵局，讓兩岸重新建構一個彼此互信機制。如果蔡總統能想出一個辦法，他樂觀其成。

吳敦義同時也說明「九二共識，一中各表」的由來，就是兩岸都堅持一個中國的原則，但其中含義則個別用口頭做不同的表述。2008年前總統馬英九上任後，在「九二共識、一中各表」及在中華民國憲法架構下維持兩岸「不統不獨」的基礎下，穩定了兩岸的和平。

他說因為台灣海峽變成了和平的海峽，觀光人數也從民國94年的300萬遊客，98年開始每年提升100萬人。民國104年破紀錄的有1000萬人次旅客來台。旅遊業給各行各業帶來了很大的幫助，希望有更多的觀光客到台灣。

另外值得一提的是，馬英九就任總統之前，與台灣免簽證的國家是54個。馬英九擔任總統八年間，與中華民國護照免簽的國家增加至164個，包括美國，加拿大及歐盟。美國在全球只發給38個國家免簽證，台灣是第37個。這些都是正面的成長。

吳敦義演說中也提及，他不贊成中國大陸阻撓台灣參與國際民航組織（ICAO）大會。他認為這個無關「意識形態」，應該考慮到飛航安全，那是基本人權，台灣有權利也有責任要確保民航機的飛行安全。

他呼籲台灣的領導人要有遠見才能得天下。並以「大道之行，天下為公」，提醒天下是屬於天下人的，不是一家，一人或是一黨的。