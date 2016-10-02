反對滿3年須出境1日 移工上街頭遊行

2016-10-02 17:14 中央社 台北2日電



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依照現行法令，移工來台3年必須出境1日，導致移工每次出境都必須支付一筆龐大的仲介費，負荷沉重。超過千名移工今天上街頭遊行呼籲政府儘快修法，廢除「3年出境1日」規定。

「廢除三年出國一日、反剝皮大遊行」今天登場，超過千名移工與民眾上街頭遊行，頭上也分別綁著不同語種寫成的「廢除3年出國1日」黃絲帶、手持「移工反剝皮」等反對標語。

遊行出發前，來自印尼、越南及菲律賓等地移工將手中布條綁在旗幟上，要政府看見他們廢除3年出國1日的心願，隨後朝終點立法院前進。

就業服務法有關移工3年必須出境1次的修正案已經通過一讀，準備進行二讀，但仲介業者卻集結抗議反對修法。台灣國際勞工協會秘書長陳容柔表示，在修正案通過性極高的狀況下，仲介業者開始發出許多充滿歧視、似是而非的文宣，包括逃跑外勞會增加、移工變移民拉低台灣素質等。

陳容柔指出，移工每來台3年就必須繳交一次仲介費用，每次高達新台幣8萬到15萬元，許多移工選擇在3年期滿前夕逃跑，就是不想再被迫繳納鉅額仲介費用，「3年出國一日」就是造成逃跑的結構性因素。

此外，還有仲介將出國1日詮釋成「獎優汰劣」，3年約滿強制離境可以留下好工人、淘汰壞工人，但站在雇主立場，如果是好外勞那為什麼要強製驅離他們，「獎優汰劣」的仲介費反而成為仲介控制移工的手段，也因此造成移工被雇主不當對待時，只能選擇隱忍不敢申訴。

台灣國際勞工協會強調，仲介所提出的種種抵抗修法原因都與這次修正案無關，完全是動員社會歧視，掩蓋自身利益，恐嚇台灣社會。

參與遊行的印尼籍外勞Andrey接受訪問表示，在台從事看護工作已經11年時間，繳交了數不清的仲介費用，這次來參與遊行是在雇主同意下參與，甚至連雇主也一同來參加。

也有不願具名的越南籍移工表示自己來台2年多，才快還完來台繳交的仲介費用，現在卻又面臨被強制驅離，必須在繳交仲介費用之後才能再來台工作。

台灣國際勞工協會成員莊舒晴表示，「修法不是在幫移工節省，而是減少被剝削」，只有政府儘速通過修法，才能避免移工再被剝削，希望政府能夠有實質的表態。