柯文哲：全力響應中央長照計畫

相關新聞
憂蔡英文民調持續探底 沈富雄提年金改革4建議2017-01-16 21:05
月退已領1200萬元 退休師挺年金改革：公平正義2017-01-16 20:10
總統府公布 前參謀總長嚴德發任國安會諮委2017-01-16 20:10
前參謀總長嚴德發 出任國安會諮詢委員2017-01-16 19:55
一例一休 高志明：給勞資多些彈性2017-01-16 19:54
年金改革爭取支持 林萬億日內向國會報告2017-01-16 19:53
林萬億本周將赴立法院 與朝野溝通年金改革方案2017-01-16 19:40
從小盼翱翔天際 陳品棻成國軍首位攻擊直升機女飛官2017-01-16 19:37
國民黨主席參選連署門檻 吳敦義、郝龍斌贊成去除2017-01-16 19:10
央行6月起公布理監事會議記錄 黃國昌：有進步！2017-01-16 19:08
趙天麟投入高雄市長初選 已向陳菊報告2017-01-16 18:31
黨產會開會延期 國民黨：恐發不出年終2017-01-16 18:30
春節前募熱血 捐血車開進行政院2017-01-16 18:29
【重磅快評】砲打血液基金會 為正義還是搶位子？2017-01-16 18:29
主席選舉取消連署門檻 郝龍斌、吳敦義、詹啟賢都同意2017-01-16 18:20
祝賀川普就職 游錫堃率團啟程赴美2017-01-16 18:11
王金平讚是黨主席「最好人選」 吳敦義：合乎公道2017-01-16 17:59
網友戲稱「吳哥哭」 吳敦義：自然流露2017-01-16 17:56
感謝日本協助台南震災 賴清德：如家人般親密的鄰居2017-01-16 17:01
兩公約二審 我移工司法人權待加強2017-01-16 16:47
一例一休爭議 在野黨齊聲政府有責2017-01-16 16:42
韓國瑜：政治像高麗菜 要用大眾語言2017-01-16 16:04
【即時短評】連開會地點都黑箱 年改何來公平誠信？2017-01-16 16:03
洪秀柱：失去人心比失去黨產還可怕2017-01-16 15:59
攝記現場／1月9日~1月15日一週精選圖輯2017-01-16 15:57
角逐2018台南市長？立委王定宇要大家「別想太多」2017-01-16 15:45
接總統府秘書長？賴清德的答案是…2017-01-16 15:44
賴清德訪日：想看福原愛 歡迎到台南2017-01-16 15:43
60部哈雷開道 羅智強：誰買單「蔡英文的面子」？2017-01-16 15:39
詹啟賢思考選黨魁 郝龍斌盼有合作機會2017-01-16 15:32
王定宇喜幛用「敬輓」蔡正元：中文跟蔡英文一樣2017-01-16 15:30
村里長年終獎金 內政部：未有具體共識2017-01-16 15:19
綠委提案「區長機要任命」 管碧玲開第一槍：我反對！2017-01-16 15:05
贈結婚花圈敬賀變「敬輓」 王定宇回應了2017-01-16 14:44
黃國樑黨部動員過世退將跟洪秀柱餐會 家屬無奈2017-01-16 14:40
和「郝吳柱」有何差別？ 韓國瑜引超商泡麵說2017-01-16 14:40
王定宇賀新婚 末啟敬詞竟用「敬輓」2017-01-16 14:36
身為9.2驕傲嗎？韓國瑜：浴火鳳凰的自民黨以前也是9.22017-01-16 14:33
山手線遭質疑 林佳龍：不要台北看天下2017-01-16 13:59
熱門文章
民間保全罩不住？中科院將恢復憲兵守大門2017-01-15 23:37
卸任立委「禮遇」？ 李桐豪開薪資帳戶遭鎖2017-01-16 13:37
村里長發年終獎金？ 苗栗縣多數鄉鎮市說NO2017-01-15 23:33
王定宇賀新婚 末啟敬詞竟用「敬輓」2017-01-16 14:36
綠委嘆一例一休怎麼做怎麼錯？ 李明賢：不要討拍2017-01-15 23:53
募血工作回歸醫學中心 詹啟賢：這太扯了2017-01-16 10:52
【重磅快評】蔡公親與馬事主—英捷專案的必載國史2017-01-16 08:07
批蔡政府年金假改革、真鬥爭 軍公教代表今起絕食抗議2017-01-16 11:25
贈結婚花圈敬賀變「敬輓」 王定宇回應了2017-01-16 14:44
全台最大咖的照相館 為何歷屆總統都在這裡留下照片2017-01-15 23:05
蔡英文嘆一例一休公親變事主 顏寬恒：給87分不能再高！2017-01-16 09:07
60部哈雷開道 羅智強：誰買單「蔡英文的面子」？2017-01-16 15:39
綠委提案六都區長可機要任命 被批跟國民黨有啥兩樣2017-01-15 22:21
軍事訓練役下部隊抽籤 誰中金馬獎？下基地？2017-01-16 12:23
獨家後續／ 遏歪風 立委提案：官員民代互不送禮2017-01-15 22:36
蔡正元通令不分區立委勿介入主席爭 藍委：872017-01-16 12:59
綠委提案「區長機要任命」 管碧玲開第一槍：我反對！2017-01-16 15:05
軍公教絕食抗議年金改革 綠委也籲政府快提修法主張2017-01-16 12:36
蔡總統返國 4架幻象2000升空迎接2017-01-15 22:03
退將登陸違忠誠不取消退俸 大小綠都說不行2017-01-16 10:11
王定宇喜幛用「敬輓」蔡正元：中文跟蔡英文一樣2017-01-16 15:30
接總統府秘書長？賴清德的答案是…2017-01-16 15:44
黃國樑黨部動員過世退將跟洪秀柱餐會 家屬無奈2017-01-16 14:40
大老表態了 蕭萬長：我支持詹啟賢2017-01-16 12:17
月退已領1200萬元 退休師挺年金改革：公平正義2017-01-16 20:10
2018接棒參選？侯友宜：為新北市民樂當「戰鬥雞」2017-01-16 13:01
簡維章辭世 蕭萬長任治喪委員會主委2017-01-16 13:18
【總編輯精選】軍事役說變就變 國防部髮夾彎挨轟2017-01-16 12:54
和「郝吳柱」有何差別？ 韓國瑜引超商泡麵說2017-01-16 14:40
一例一休政府公親變事主？徐永明：絕對是政府責任2017-01-16 12:39
【即時短評】連開會地點都黑箱 年改何來公平誠信？2017-01-16 16:03
韓國瑜：政治像高麗菜 要用大眾語言2017-01-16 16:04
參選黨主席？詹啟賢：主觀意願有了 但...2017-01-16 10:21
蔡英文的麥哲倫式環球投資壯舉 蔡正元這麼說…2017-01-16 12:56
區長改機要任命 藍委：堅決反對2017-01-16 12:57
總統要勞工「自立自強」 勞動部長這樣說2017-01-16 11:50
退將赴中 擬處罰鍰不取消退休俸2017-01-16 09:04
【重磅快評】砲打血液基金會 為正義還是搶位子？2017-01-16 18:29
財政部局長交接 「五朵花」女性當家2017-01-16 11:04
蔡英文總統結束中美洲訪問行程返國2017-01-15 23:12
留言