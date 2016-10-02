廢除3年出境 移工：可省超過50萬

2016-10-02 16:15 聯合報 記者呂思逸╱即時報導



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移工反剝削大遊行訴求儘速通過修法，廢除3年出境的規定。記者呂思逸／攝影 分享 facebook 國內移工今年已突破60萬人，立委去年提出廢除每三年工作許可期一到，須出境一天才能再入台工作修正草案，草案今年6月已通過一讀，遲遲未進入二讀、三讀，台灣移工聯盟、千名移工今早上街頭，訴求儘速修法，「反剝皮、廢除三年出國一次」。

勞團tiwa表示，「修法不只是幫移工省錢，更是反剝削的第一步」，鄰近國家日本、韓國都沒有3年出境的規定，且移工高額的仲介費也是移工逃逸原因之一，廢除出境法律，移工就不須負擔再次入境的仲介費，就能有效減少逃逸。

越南籍移工TRUNG現身說法，他來台已12年，依規定他已返國4次，累積仲介費高達57萬，薪水一半都拿來繳費。

越南籍移工阿甲表示，他來台2年，花了1年半的薪水才還完21萬的仲介費，但是依規定明年須離境，再次來台又得背負高額仲介費，希望儘速修法。

印尼籍移工Andrey也說，3年出國一次很浪費錢，她來台11年，已不清楚自己繳了多少錢，此次遊行，連雇主都支持她，一同前來。