什麼原因 胡志強希望柯P市長不要當太久？

2016-10-02 16:14 聯合報 記者洪欣慈╱即時報導



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台北市長柯文哲今出席第51屆老人節模範老人敬老楷模暨親善孝親學生表揚頒獎典禮。記者洪欣慈／攝影 分享 facebook 台北市長柯文哲今出席第51屆老人節模範老人敬老楷模暨親善孝親學生表揚頒獎典禮，台中市前市長、國民黨副主席胡志強恰巧也出席，兩人先後發表致詞，胡志強在致詞一開始就開了柯文哲一個小玩笑，他提到，自己當台中市長當了13年，但「不希望柯文哲當太久」，轉身對柯文哲說「聽說你之後要去選總統對不對啊？」柯聽到後則在座位上哈哈大笑。

柯文哲在致詞時表示，台灣高齡化的速度相對其他先進國家快很多，別的國家可能花100年才達到高齡社會標準，但台灣20、30年就達到，對台灣社會衝擊很大。

柯文哲說，台北市政府因應高齡化，也已著手做很多準備，但就他觀察，硬體建置容易，但較麻煩的是「人」，如何讓老化社區化、在地化，是未來幾年必須思考的議題，若要落實、有效發揮，除了政府力量，還需要像非營利的民間組織來幫助政府，政府力量有限，但民間力量無窮。

柯文哲也喊話，現在衛福部在試辦長照政策，「所有長照試辦，台北市政府都願意率先響應」，畢竟台北市資源仍相對豐富，可以率先嘗試。

胡志強提到，從事地方政府工作，他長期以來的體會是政府為年輕人做得努力相當多，但對老人家的相對少，台灣正邁入高齡社會，高齡人口愈來愈多、年輕人增加速度減緩，面對銀髮社會，政府要負第一個責任，柯文哲致詞時提到政府力量有限，他覺得政府的力量不能有限，而要多做，「你萬一要選總統，我覺得這是你的好政見」。

但胡志強也向台下長輩們喊話「請所有長輩好好照顧自己」，政府當然重要，但若高齡長輩能照顧好自己的生活、健康、經濟，就是一直在為社會做貢獻，年輕人的壓力也不會這麼重。