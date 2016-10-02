3千人抗議台塑河靜鋼廠 駐越代表處洽公安保護

2016-10-02 15:34 聯合報 記者許依晨╱即時報導



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圖為台塑河靜鋼廠。聯合報系資料照 分享 facebook 10月2日越南時間上午9時（台北時間8時）越南台塑河靜鋼廠大門處有來自廣平、義安、河靜等三省約3000名民眾聚集示威抗議，對此，外交部表示，目前抗議群眾已離開，員工及家屬生命財產均安。

外交部說，駐越南代表處第一時間即與廠區及當地台商聯繫瞭解情況獲告，原本駐守鋼廠的越南公安已立即應變關閉廠區並維持現場秩序；目前抗議群眾已離開，鋼廠員工及家屬生命財產均安。

外交部表示，駐處已洽繫越南政府公安部門，盼越方派遣更多公安人員前往台塑河靜鋼廠保護全體員工、廠區，以及在河靜所有台商生命財產安全。

外交部說，已同步轉請駐台北越南經濟文化辦事處務必敦促越南政府維護我台商及眷屬安全並獲告，越方將全力應變處置。

據駐越南代表處通報，越南來自廣平、義安省民眾於台塑河靜鋼廠進行大規模示威，請河靜所有台商務必注意安全，沒事盡量不出門。

【中央社／河內2日電】

台塑河靜鋼廠今年4月排汙造成越南中部海洋環境事故，民眾抗議再起。當地漁民今天上午在台塑河靜鋼廠門口示威遊行，當局調派大批軍警駐守與維穩，尚未傳出警民衝突與廠方損失。

台塑河靜鋼廠副總經理張復寧受訪表示，在軍警的驅散行動下，中午示威者已散掉，目前情況已恢復穩定，公司人員安全沒有發生任何問題，也沒有造成廠方財產損失。

越南中部各省漁民日前向河靜省奇英鎮（Ky Anh）法院提起數百件訴訟，狀告台塑河靜鋼鐵廠污染，並要求賠償。今天上午漁民又在台塑河靜鋼廠門口集合，舉行示威遊行，對台塑表達抗議。

參加示威遊行的人數約達1萬人，示威者高舉與大喊「台塑滾開」、「我們選擇魚類」和「請還我們乾淨海洋」等布條與口號，有些人還用黑色噴漆在台塑門口和外牆寫上類似字樣，部分激動示威者甚至爬上外牆大聲喊叫，場面相當混亂。

當局已調派大批軍警到場維穩，驅散群眾。截至中午，人群已散開，但許多軍警人力仍在現場駐守維護。目前尚未傳出警民衝突等意外。