為段宜康這句話 台南市議會代理議長心痛請假

2016-10-02 15:24 聯合報 記者曹馥年╱即時報導



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台南市議會的議長補選投票是立法院修法之後，第一次實行記名投票。郭信良今天拿出已印製好的選票，強調自己已盡力把事情做到最好。記者曹馥年／攝影 分享 facebook 台南市議會原定上周五召開的臨時會進行議長補選，但因簽到人數不足流會，還爆發民進黨籍代理議長郭信良被鎖在辦公室，以及國民黨議員洪玉鳳疑遭民進黨議員郭清華攻擊，導致眼窩骨折的插曲。郭信良今天下午召開記者會，表示他看到某派系重要人士發言「正的選不出來，應該對副的最有利」，他想了一夜，「突然清醒了」，他現在做什麼決定都不對，為了利益迴避，他拜託黨中央准予他向台南市議會請假，「這樣民進黨有心人士的擔憂解除，你們也就可以停止你們的質疑與操弄。」

若郭信良明天完成請假，縱使臨時會達簽到門檻成會，也沒有主席主持議事。台南市議會指出，根據地方立法機關組織準則第17條，議長、副議長、主席、副主席不能執行職務時，由議長、主席指定，不能指定時，由議員、代於15日內互推一人代理之。屆期未互推產生者，由資深議員、代表一人代理，年資相同時，由年長者代理。也就是說，若明天的臨時會成會，主席很可能由議員互推產生。

郭信良也強調，他一定會遵守黨團決定，即使請假，也一定會投下支持賴美惠議長這ㄧ票。

「正的選不出來，應該對副的最有利」是民進黨立委段宜康在議會事發當天在臉書的po文。郭信良在今天的記者會中，多次對此表示心酸、心痛。

郭信良指出，這次議長補選為避免誤會，他都不敢與議員同事聊天聚會，甚至為了趕快讓民進黨多一票，收到公文，扣掉連續假日，前後只有一天就讓王峻潭議員宣誓就職，也是史上最快的議員補宣誓程序。還沒開臨時會之前就已經要求把補選選票印製好，也要求議會同仁要不斷演練，因為台南市議會的議長補選投票是立法院修法之後，第一次實行記名投票，全國都在看，一定要力求謹慎，在投開票的過程不能有任何閃失。民進黨團交代執行的任務，他也完全配合。

但或許是因為這句「正的選不出來，應該副的最有利」，任何人主持會議都會做的決定卻被抹黑成是「我的故意」，議會發生衝突事件，甚至有議員送醫，他相信任何一個主席，都不會沒有人性地繼續開會，因為有可能發生下一波更嚴重的衝突，沒有一個主席承受得起，更何況當時真的沒過半。

郭信良說，這次臨時會有5天，除利用周六、日將衝突情緒緩下來，也是要讓市府、黨團、賴美惠前議長再與2席無黨籍議員溝通協調，尋求奧援，讓星期一可以簽署過半，完成補選程序。「或許是我太天真，因為黨內有人積極做的事居然不是去爭取支持，而是放話搞內鬥....」

「或許也是因為這句『正的選不出來，應該副的最有利』，我又被抹黑了，抹黑我到底是什麼用意，我真的不知道。」郭信良說，他單純的想法，是希望台南市議會不要在補選議長還沒出來之前，藍綠就告來告去，可以讓賴前議長好做事，他都希望緩和氣氛，不要去挑起戰火，所以在鎖門與衝突事件中，他做的回應都儘量避開一些強硬字眼，卻惹來國民黨罵他袒護暴力，民進黨的有心人士明或暗質疑他配合國民黨。「請告訴我， 我該怎麼做你們才會滿意，可以嗎？」

「謝謝段委員讓我知道你們的想法，藉著你的這句話，我會向黨中央請假，也拜託黨中央准予我向台南市議會請假。」郭信良強調，他加入民進黨約25年，相信他對民進黨的忠心，不容被懷疑，非常遺憾此時應該是砲口一致對外的時候，為什麼總是有人要抹黑污名化別人？他已經數次對外表明對議長沒有興趣，還是要栽贓他。