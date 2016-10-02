民進黨一例一休想硬闖 在野黨團：硬闖會撕裂社會

2016-10-02 13:29 聯合報 記者徐偉真╱即時報導



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立院衛環委員會將再審查攸關「一例一休」的勞基法部分條文修正草案，親民黨團、國民黨團堅持二例，認為民進黨完全沒有跟勞方溝通就想強行通過，硬闖只會造成社會撕裂，對社會安定不是好事。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞說，親民黨堅持二例，認為勞資雙方各有立場，如何取得平衡點需要充分討論、廣納社會大眾的意見，且勞資雙方各有立場，如何取得平衡點需要充分討論，而不是比人頭，用表決的方式強行通過會造成社會撕裂，這個議題現在被炒作成勞資對立，「勞資對立就是台灣社會分裂，對社會安定來講絕對不是好事」。

國民黨立委李彥秀說，國民黨團堅持二例，這段期間從上個會期執政黨硬闖失敗後，民進黨不但沒有跟勞團做更多溝通，還冒出特休假的問題，認為執政黨就是硬要勞團接受，卻沒有提出任何籌碼、誠意，並說國民黨立委吳志揚的二例版本已經在院會，院會、委員會都是決戰點，下周三如何攻防黨團還在討論中。

時代力量黨團總召徐永明說，民進黨硬要通過這個案子，甚至設定時間點，「這樣不宜，這個修法宜緩不宜急」，如果修法爭議大，希望能先辦公聽會，但時代力量尊重委員會召委，目前沒有打算主辦公聽會的打算，認為召委可以辦，畢竟案子進立院之後沒辦過公聽會，可趁此機會聽到勞方聲音，也可以就7天國定假日的問題討論，甚至拉近公務人員和勞工休假規劃落差大的問題。