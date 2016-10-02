下周審一例一休 勞團嗆一定會有動作

2016-10-02 13:28 聯合報 記者徐偉真╱即時報導



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立法院衛環委員會下周三將審查攸關「一例一休」的勞基法部分條文修正草案，民進黨團希望年底前完成修法，強硬態度讓勞動團體不滿，揚言當天「一定有所行動」，目前正規劃中，勞團堅持草案通過前一定要有完整討論，但民進黨團在本會期第一次排案審查就說希望當天能出委員會、年底要通過，「說別人黑箱，自己更黑箱」。

立法院7月時曾加開臨時會處理一例一休，但最後因為黨籍立委林淑芬上演失蹤記，草案未能出委員會，臨時會想通過失敗，當時2016工鬥團體在立法院外絕食超過50小時表達抗議。

當時也參與絕食的台灣高等教育產業工會組織部主任林柏儀說，下周三衛環委員會審案的時候，勞團一定有所行動，而以何種方式進行仍在規劃中，但對於民進黨團想強行通過草案的態度「勞團都非常憤怒」。

他指出從上次臨時會處理不成之後，這段期間民進黨沒有任何人和勞團溝通，而立院委員會是讓草案能得到充分討論的關鍵機會，本會期才首次審查，民進黨團就放話說要出委員會並在年底前通過，「民進黨說別人黑箱，結果自己也很黑箱」。

林柏儀說，民進黨團急著想在今年底通過草案，無非就是希望讓接下來勞工可以放假的如光復紀念日、行憲紀念日都不讓勞工放，本來給的假又想要刪掉，勞團堅決反對，且勞基法攸關全國900萬勞工，任何決定都影響很大，決定前一定要有充分討論，例如舉辦公聽會。

桃園市產業總工會顧問毛振飛說，當初國民黨砍掉勞工7天假的時候，民進黨反對到底，結果現在執政了，態度馬上完全往資方靠攏，「選前一個樣，選後變了樣」，民進黨團想要到院會強行表決，根本是完全向資方傾斜、護盤到底，明天將討論下周三的行動，「一定有所行動」。

工鬥成員盧其宏說，幾十年才修一次的工時調整案，「民進黨是這樣的態度，很有問題」，對於影響很多勞工的修法，民進黨是要這樣硬幹，號稱最會溝通的政府都是胡扯，「民進黨行政立法就是要砍假，連要做得漂亮一點的意思都沒有」，表示之前辦的說明會、公聽會都沒有要對話的意思，政府講自己想講的，勞團提出疑慮，只回應以砍假為談周休二日前提，不然資方成本會增加。

而民進黨立委林淑芬之前提案，將勞工任職滿1年才有特休假的規定，改成只要滿6個月即可享有特休假，盧其宏說那都是騙人的，一般私營企業員工不一定休得到，因為要得到資方批准，且資方稍微施壓，勞方根本不敢申請，民進黨只是把特休假門檻降低，但天數沒有變多，「明知大家休不到還拿出來講，根本就是要騙人」。