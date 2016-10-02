柯文哲：陸客不是跳傘來台 旅遊分化沒用

2016-10-02 12:56 中央社 台北2日電



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台北市長柯文哲。 聯合報系資料照 分享 facebook

中國大陸旅行社推出台灣「藍色縣市之旅」，台北市長柯文哲今天說，台灣是一體的，國際機場都位於綠營執政縣市，「我就不相信那些大陸客是跳降落傘到台灣」，所以這分化沒有用。

媒體報導，日前藍營8縣市長赴陸行銷觀光業，現在有大陸旅遊業者已在網上打出「藍色縣市之旅」的環台旅遊，行程多聚焦在藍營執政縣市；還有大陸旅遊業者在台灣環島遊訴求中明確寫出「九二共識、力促民生」。

柯文哲上午出席「2016健康物聯網黑克松閉幕式頒獎典禮」，會後受訪時，媒體詢問，怎麼看日前才剛辦過台北上海雙城論壇的台北市，卻沒被列在大陸的旅遊行程景點內？

柯文哲回應，台灣是一體的，到台灣旅遊不太可能只去幾個地方，桃園機場所在的桃園市是民進黨的鄭文燦當市長、台中清泉崗機場的市長是林佳龍、高雄小港機場的市長是陳菊，「我就不相信那些大陸客是跳降落傘到台灣，台灣是一體的，不用想太多」。

對於外界認為大陸此舉是在分化藍綠縣市，柯文哲說，「所以這分化沒有用，跳降落傘我就認了，不然這沒意義」。

柯文哲表示，台北市雖然沒被列在行程中，但對陸客來講，士林官邸、故宮、台北101這些景點不去，「來台灣幹什麼？」若大陸故意要做「很奇怪的行程」，反而沒人要來。

媒體詢問怎麼看大陸越來越強烈的手段？柯文哲說，「一定的啊，要自己想辦法」。台北市還是積極爭取陸客，這是基本要做的，另外年初就有組團到東協十國推廣台北旅遊，並推出旅客分散計畫，爭取東協、日韓跟穆斯林國家旅客，「總要自保嘛」。