洪秀柱：如此困頓之際 國民黨沒有內耗本錢

2016-10-02 12:29 聯合報 記者徐偉真╱即時報導



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國民黨主席洪秀柱。 聯合報系資料照 分享 facebook

國民黨近期爆發一中同表、一中各表的路線之爭，黨主席洪秀柱和前副總統吳敦義隔空互嗆；洪秀柱今天表示，如此困頓之際，國民黨沒有內耗的本錢，「沒有人需要選邊站，沒有人能承擔分裂的代價，沒有什麼事情不能好好溝通！」也表示，若還有黨內同志對於新政綱有疑慮、不明，將在近期內展開各縣市巡迴，派出說明團隊再一次地說明。

洪秀柱說，民進黨的作法，就是用各式各樣的政治議題，利用黨產會，繼續鬥垮、鬥臭國民黨，讓他們無後顧之憂，永久執政，即便現在民進黨執政了。

「大家可以發現，為什麼仍充滿了檢討國民黨的評論，為什麼仍在造謠國民黨洗錢？」因為或許他們表現良好可以入閣，或許他們可以利用破壞權力分立體制的黨產會追殺，或許他們可以選擇繼續造謠，「但他們不能影響我們的良心！」

至於昨天21位國民黨議員發表名為「共赴黨難」的聲明，洪秀柱說她非常認同裡面的看法，認為唯有痛定思痛的反省與大刀闊斧的改革，國民黨才能谷底再起！

洪秀柱說，如何帶領國家走上一條正確的道路，如何帶領國民黨走出困境，如何保障一直以來在工作崗位上勤勉任事的工作同仁，是國民黨的當務之急，「如此困頓之際，我們沒有內耗的本錢」，所以沒有人需要選邊站，沒有人能承擔分裂的代價，沒有什麼事情不能好好溝通。

洪秀柱說，若還有人對於她提出的新政綱有疑慮、不明，將在近期內展開各縣市巡迴，派出說明團隊再一次說明。