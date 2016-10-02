馬防部政戰主任職缺 余熙明升任

2016-10-02 12:42 中央社 馬祖2日電



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余熙明上校升任馬祖防衛指揮部政戰主任。敲定由 聯合報系資料照 分享 facebook 馬祖防衛指揮部政戰主任一職，敲定由余熙明上校升任，10月1日生效。

原政戰主任陳育琳少將已於2日上午搭機返台，不少地方政要及校長都專程前往南竿機場為她送機，3日上午履任國防部政戰局文宣心戰處處長。

余熙明，56年次，政戰學校78年班，原任國防部政戰局福利事業管理處處長，1日已到馬祖報到履新。