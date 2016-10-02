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金獎白蘭氏燕窩

流沙中年／孩子養大了 我卻回不去職場

2016-10-02 18:00聯合報 曹馥年、楊萬雲、許瑋琳、黃信璁

在微暗的角落，愈來愈多中年人在貧窮線邊緣掙扎，如同身陷貧窮的流沙漩渦，不斷下墜，成為「流沙中年」。他們是社會的縮影，因此採訪團隊走進流沙中年的家中，以多媒體敘事呈現他們的生活與困境，也試著提出解方，幫助其他中年人別陷落流沙。

流沙中年專題10月３日即將上線，在那之前，先簡單聽聽林秉嬋為了照顧孩子，辭掉工作，從小資女變身堅強媽媽的故事。


每周五天，四十一歲的林秉嬋，都要帶著行動不便的中度腦性麻痺長子找復健師報到；她牽著兒子時總是面露溫柔，但肩頭到手臂自然隆起的肌肉彷彿鎧甲，又讓人見識到她強悍撐起一個家的痕跡。

急著出世的孩子 讓小資女變堅強媽

十二年前，「低收」兩字離新婚的秉嬋很遙遠。她是獨生女，父親是重機器具工廠維修師傅，家境小康；畢業後，她到台北的不鏽鋼廚具公司上班，月薪近三萬元，周末與朋友聚會吃飯、逛百貨公司，是經濟獨立的「小資女」。

婚後，為了生孩子與節省開銷，離開熟悉的朋友與工作，搬到先生的家鄉台南，在模具行擔任實習生。未料，長子卅周早產，缺氧住進保溫箱，幾個月後發現孩子雙腳無法出力，檢查確認是中度腦麻、智力沒問題，但想走路得靠長期復健。雪上加霜地是，模具行經營不善，秉嬋的工作也沒了。

「只能接受現實。」秉嬋白天帶兒子跑醫院，晚上接案做２Ｄ繪圖貼補家計，一張圖一、二千元工資，常熬到半夜，之後她又生了一兒一女，一家五口擠在十多坪小公寓，全靠丈夫打零工的二萬元月薪及低收、社福補助生活。

林秉嬋與兩個兒子政勳（右）與政翰（左）。 記者楊萬雲／攝影
林秉嬋與兩個兒子政勳（右）與政翰（左）。 記者楊萬雲／攝影
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我很幸運…兒子會和我正常說笑

去年，秉嬋的丈夫工作時從鐵皮屋頂跌落，骨折住院，同時檢查出背部有良性腫瘤；丈夫休養的三個月期間，家裡沒有收入，緊接著公公重病住進療養院，每個月得花至少兩萬元，去年底辦完公公後事，存款幾乎耗盡，康復後的丈夫無法做粗活，入不敷出。

幸好，秉嬋還有疼惜她的娘家，父母、弟弟偶爾趁假日帶她與孩子出遊，陪她紓壓。對於娘家默默支援，秉嬋嘆一口氣，神情幸福卻有絲無奈：「接受囉，不然能怎麼辦！」

「還好、沒那麼糟、我很幸運…」秉嬋經常將這些正面詞句掛在嘴邊，樂觀的她總是說，「至少兒子會和我正常應答、說笑，比起其他病得更重的孩子，我們已經很幸運了。」不過仔細觀察，眼角仍隱隱閃著淚光。

當媽的人 絕對不能倒

「我是當媽的人，絕對不能倒。」孩子是讓秉嬋強悍的力量，「獨立、堅強」則是她傳承給孩子的人生態度。她總是告訴長子「你和一般小朋友一樣，只是腳不方便。」她讓兒子學著自己如廁、穿鞋，縱使動作慢，她兒子仍堅持著每件事都自己來。

不經意的話語往往最傷人，她說，穿塑膠矯正鞋的兒子有次被同學嘲笑是「義肢」氣得流淚，她心裡難過，卻也機會教育：「你要跟同學說清楚，這是矯正鞋，不是義肢。」

政翰（左）陪著哥哥政勳（右）慢慢走回家，但林秉嬋希望有一天，政勳能真的獨立走出自...
政翰（左）陪著哥哥政勳（右）慢慢走回家，但林秉嬋希望有一天，政勳能真的獨立走出自己的路。 記者楊萬雲／攝影
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陪孩子面對現實 盼寶貝能獨立

今年五歲的次子，從小就記著母親叮嚀「要照顧哥哥」，兄弟倆雖常鬥嘴，但遇到哥哥需要幫忙，他總在第一時間伸出小手。他陪哥哥復健，在哥哥努力走上無障礙坡道時為他鼓掌加油，參加活動時擔任最貼心的陪伴者，更期待哥哥有一天能和他踏上球場，一起踢足球。

「弟弟長大後會有自己的朋友，我也無法陪你一輩子，你要學會照顧自己。」復健六年後，孩子靠自己站起來，可憑藉助行器行走，一家人前年還搬進有無障礙設施的伊甸大林雙福園區。秉嬋說，她不會告訴孩子世界很美好，「我會設想比較糟糕的狀況，讓他們知道現實生活是什麼樣子。假如要哭，就把眼淚哭完，然後去面對。」

秉嬋希望能在三個孩子自立後重返職場，找份服務業或行政工作，增加家庭收入，也重新享受自己的生活；她描摹起未來願景，臉上帶著期待，卻隨即轉為黯然：「我那時五十多歲了，還有沒有公司要我？」但黯然神色只短短幾秒，轉瞬又被笑容取代，她說：「我只能笑著面對，不然要哭嗎？」


林秉嬋牽著政勳走出復健診所，陪孩子面對現實。 記者楊萬雲／攝影
林秉嬋牽著政勳走出復健診所，陪孩子面對現實。 記者楊萬雲／攝影
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流沙中年

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