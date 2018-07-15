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法國vs.克羅埃西亞運彩情報 推薦法國讓半分

RZS運彩封神榜 文／洛老師提供
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法國備戰。 美聯社
法國備戰。 美聯社

意志力之戰

今年世界盃最後由這兩支球隊來爭冠，相信是大家始料未及的。法國晉級還在預期之中，克羅埃西亞則是關關難過關關過，淘汰賽連贏了三場延長賽才走到這裡，球員最後剩下意志力的苦撐。

先姑且不論精神層面的問題，克羅埃西亞這場面對的對手絕對是七場比賽當中最強大的一個。法國除了跟英格蘭一樣年輕有力之外，還有著更強大的中場戰力，甚至門將Lloris的水平都是先前對手所無法相提並論。因此別說要贏，連逼和踢延長都不是那麼容易。

速度快的好處有很多，除了前壓突破之外，回防緊迫盯人同樣讓對手吃不消－尤其在對手體能到達極限的時候，這項優勢會逐漸被擴大。法國肯定知道對手歷經多場惡戰，多名主力不都有抽筋或拉傷的跡象出現，只要能不斷跑動製造體能消耗，差距就會逐漸被拉開，因此開賽強攻絕對是可以預期的－畢竟他們夠快不怕反擊。

兩隊最近五次國際賽交手，格子軍團都沒能擊敗高盧雄雞，包括1998法國奪冠那屆世界盃都敗下陣來。這回在不論實力或體力都略遜於對手的情況下，可能還是只能眼睜睜看著法國抱走大力神盃。預測正確比分法國1-0、2-0、2-1。

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本文由「RZS運彩封神榜」提供

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