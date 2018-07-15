法國踢法不保守冠軍戰就贏面大 運彩不讓分勝是最佳選

聯合新聞網 文／張皓勛 2018-07-15 10:00 用LINE傳送

法國只要穩健的進攻別踢得太保守，世足冠軍戰贏面就很大。 美聯社

一支本屆最穩健的球隊，一支則是本屆最驚奇的球隊，兩軍在決賽會師說誰有絕對的把握很難講。不過冠軍戰通常都比誰犯錯少，踢起來比較保守，穩定度較高且以逸待勞的法國 確實還是比較有機會。

克羅埃西亞 上一戰用表現讓全世界都認識了這個四百多萬人的小國家，對他們來說就算再被看雖，敘寫這段佳話好像也不無可能。不過體能依舊會是考驗，上一戰他們帶著踢了240分鐘的身軀拚鬥，這一戰則是帶著比法國幾乎多踢一場比賽還少休一天的身軀來出戰，劣勢確實擺在那邊，要捧起大力神盃難度不小。

相較於先前不同的在於，丹麥、俄羅斯、英格蘭都不是以中場宰制力聞名的球隊，讓莫德里奇與拉基蒂奇能掌握住中場優勢。不過法國不太一樣，他們坐擁的是世界級中場，康德和博格巴一個有速度一個有身材，克羅埃西亞的中場優勢必定會大打折扣，這是他們不利的地方。

這場比賽法國的心態會是影響這場賽果的關鍵，這屆賽事他們一路走來都相當保守，只要一領先幾乎就開始桶起來守成，不過這場比賽他們或許不該有這樣的思維。克羅埃西亞連三場淘汰賽都是從落後追平到取勝，證明了他們很能打逆風球，若法國還是一昧地守成，而不是利用優勢拉開差距，如果真的讓「格子軍團」追平氣勢打上來，他們會變成弱勢的一方。兩年前歐國盃法國就是因為和葡萄牙踢進延長賽而丟掉冠軍，想必他們不會想重蹈覆轍，加上有著英格蘭輕敵的前車之鑑，法國應該不敢大意。

總體來說，這場比賽法國應該是正規賽不敗格局，但是小勝還是屠殺很難說，直接選不讓勝是最好的選擇。而如果真的被逼和應該就是1：1這個比數，可以買來保本做搭配。大小球方面，目前賭盤看好小球方向，不過最有機會的總球數應該是2球，若覺得小球賠率不夠甜，可挑戰2-3球。正確比分方面，這場克法戰應該會落在1：1、1：2、0：2、0：1這些區間。

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