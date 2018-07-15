法國踢法不保守冠軍戰就贏面大 運彩不讓分勝是最佳選
聯合新聞網 文／張皓勛
一支本屆最穩健的球隊，一支則是本屆最驚奇的球隊，兩軍在決賽會師說誰有絕對的把握很難講。不過冠軍戰通常都比誰犯錯少，踢起來比較保守，穩定度較高且以逸待勞的法國確實還是比較有機會。
克羅埃西亞上一戰用表現讓全世界都認識了這個四百多萬人的小國家，對他們來說就算再被看雖，敘寫這段佳話好像也不無可能。不過體能依舊會是考驗，上一戰他們帶著踢了240分鐘的身軀拚鬥，這一戰則是帶著比法國幾乎多踢一場比賽還少休一天的身軀來出戰，劣勢確實擺在那邊，要捧起大力神盃難度不小。
相較於先前不同的在於，丹麥、俄羅斯、英格蘭都不是以中場宰制力聞名的球隊，讓莫德里奇與拉基蒂奇能掌握住中場優勢。不過法國不太一樣，他們坐擁的是世界級中場，康德和博格巴一個有速度一個有身材，克羅埃西亞的中場優勢必定會大打折扣，這是他們不利的地方。
這場比賽法國的心態會是影響這場賽果的關鍵，這屆賽事他們一路走來都相當保守，只要一領先幾乎就開始桶起來守成，不過這場比賽他們或許不該有這樣的思維。克羅埃西亞連三場淘汰賽都是從落後追平到取勝，證明了他們很能打逆風球，若法國還是一昧地守成，而不是利用優勢拉開差距，如果真的讓「格子軍團」追平氣勢打上來，他們會變成弱勢的一方。兩年前歐國盃法國就是因為和葡萄牙踢進延長賽而丟掉冠軍，想必他們不會想重蹈覆轍，加上有著英格蘭輕敵的前車之鑑，法國應該不敢大意。
總體來說，這場比賽法國應該是正規賽不敗格局，但是小勝還是屠殺很難說，直接選不讓勝是最好的選擇。而如果真的被逼和應該就是1：1這個比數，可以買來保本做搭配。大小球方面，目前賭盤看好小球方向，不過最有機會的總球數應該是2球，若覺得小球賠率不夠甜，可挑戰2-3球。正確比分方面，這場克法戰應該會落在1：1、1：2、0：2、0：1這些區間。