克羅埃西亞vs.英格蘭運彩情報 推薦英格蘭不讓分勝

RZS運彩封神榜 文／洛老師提供 2018-07-11 17:27 用LINE傳送

英格蘭在較輕鬆的籤表區果然一路過關斬將，看好他們能一路闖進冠軍決賽。 美聯社

最後一張決賽門票

歐洲的列強經過一陣廝殺後，最後就等這組的結果來決定誰留在莫斯科迎戰法國，而誰又要飛到聖彼得堡挑戰比利時，2018世足賽剩下最後三場比賽，絕對不容錯過！

論攻擊的話，還是年輕力壯的英格蘭 強上一點，靠著出眾的盤帶技巧侵略對手禁區，想擋下他們經常要賠上犯規－這也是為什麼目前為止英國攻進了32隊當中最多的五顆定位球。雖然在運動戰中還沒有看到太多華麗的射門得分，不過也已經夠將對手K得滿頭包。

要正面硬幹，克羅埃西亞 的勝算會變得很低，想過英格蘭這關還是得靠他們擅長的傳球控場、甚至找機會遠射得分。畢竟他們也很清楚，面對這些球風剽悍的英超小將，靠身體碰撞事贏不了他們的，唯有拉開距離才有機會取勝。

這場比賽對格子軍來說，最大的考驗絕對是體能，這麼短的期間內踢滿兩場延長賽，前一場很明顯可以看見球員體能流失，最後抽筋、拉傷之類的狀況樣樣都來。現在只休息了三天就要迎戰如此強大的對手，這個問題將會在下半場被放大來檢驗，越到後段將會越不利。

對英格蘭來說還有一個好消息，那就是年輕的門將Pickford漸入佳境，自從擋下哥倫比亞的PK戰後一掃外界對他的質信心倍增，對瑞典演出了本屆賽會第一場無失分，防守大利多。反而是克羅埃西亞的主戰右後衛維沙吉柯(Sime Vrsaljko)因傷確定缺席，而中後衛洛夫倫(Dejan Lovren)跟門將蘇巴西奇(Danijel Subasic)有傷在身，已經沒參與這禮拜的賽前練習了，比賽若帶傷上陣恐怕也是個很大的不安定因素，後防恐蒙上一層隱憂。

不管前面贏的漂不漂亮，英格蘭被分在這區真的是太舒服－就連這場準決賽也不例外。戰力和體格原本就比對手強一點，現在對方還有傷兵和體能的問題存在，這些都在無形中提高三獅軍團的勝率。四強的第二場比賽看好英格蘭能在正規時間勝出挺進冠軍戰，預測正確比分英1-0、2-0、2-1。

推薦：

英格蘭 PK勝過關