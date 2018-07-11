udn
udn
球評列表
傑拉德 傑拉德 羅伊 羅伊 鄭仲嵐 鄭仲嵐 喬齊安 喬齊安 慕亞 慕亞 謝凱邦 謝凱邦 吳敏欣 吳敏欣 梅塞施密特 梅塞施密特 Bayes Izo Bayes Izo 何長發 何長發 關之恆 關之恆 張皓勛 張皓勛 Dennis Dennis
udn2018世足賽起義時刻世足要聞

克羅埃西亞vs.英格蘭運彩情報 推薦英格蘭不讓分勝

RZS運彩封神榜 文／洛老師提供
用LINE傳送

英格蘭在較輕鬆的籤表區果然一路過關斬將，看好他們能一路闖進冠軍決賽。 美聯社
英格蘭在較輕鬆的籤表區果然一路過關斬將，看好他們能一路闖進冠軍決賽。 美聯社

最後一張決賽門票

歐洲的列強經過一陣廝殺後，最後就等這組的結果來決定誰留在莫斯科迎戰法國，而誰又要飛到聖彼得堡挑戰比利時，2018世足賽剩下最後三場比賽，絕對不容錯過！

論攻擊的話，還是年輕力壯的英格蘭強上一點，靠著出眾的盤帶技巧侵略對手禁區，想擋下他們經常要賠上犯規－這也是為什麼目前為止英國攻進了32隊當中最多的五顆定位球。雖然在運動戰中還沒有看到太多華麗的射門得分，不過也已經夠將對手K得滿頭包。

要正面硬幹，克羅埃西亞的勝算會變得很低，想過英格蘭這關還是得靠他們擅長的傳球控場、甚至找機會遠射得分。畢竟他們也很清楚，面對這些球風剽悍的英超小將，靠身體碰撞事贏不了他們的，唯有拉開距離才有機會取勝。

這場比賽對格子軍來說，最大的考驗絕對是體能，這麼短的期間內踢滿兩場延長賽，前一場很明顯可以看見球員體能流失，最後抽筋、拉傷之類的狀況樣樣都來。現在只休息了三天就要迎戰如此強大的對手，這個問題將會在下半場被放大來檢驗，越到後段將會越不利。

對英格蘭來說還有一個好消息，那就是年輕的門將Pickford漸入佳境，自從擋下哥倫比亞的PK戰後一掃外界對他的質信心倍增，對瑞典演出了本屆賽會第一場無失分，防守大利多。反而是克羅埃西亞的主戰右後衛維沙吉柯(Sime Vrsaljko)因傷確定缺席，而中後衛洛夫倫(Dejan Lovren)跟門將蘇巴西奇(Danijel Subasic)有傷在身，已經沒參與這禮拜的賽前練習了，比賽若帶傷上陣恐怕也是個很大的不安定因素，後防恐蒙上一層隱憂。

不管前面贏的漂不漂亮，英格蘭被分在這區真的是太舒服－就連這場準決賽也不例外。戰力和體格原本就比對手強一點，現在對方還有傷兵和體能的問題存在，這些都在無形中提高三獅軍團的勝率。四強的第二場比賽看好英格蘭能在正規時間勝出挺進冠軍戰，預測正確比分英1-0、2-0、2-1。

推薦：

英格蘭 PK勝過關

本文由「RZS運彩封神榜」提供

英格蘭克羅埃西亞運彩情報

留言

熱門文章
udn 瘋運動粉絲團
udn 瘋運動
Top