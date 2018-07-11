英克戰兩軍都累了 運彩推薦半場和局、進2至3球

聯合新聞網 文／張皓勛 2018-07-11 08:30 用LINE傳送

英格蘭隊體力是一大關鍵。 路透 克羅埃西亞連兩場淘汰賽與對手踢進PK，雖然都贏球但踢滿240分鐘，休息四天又要再度上陣，這是他們最大的隱憂。另外上一戰後半段，包括門將在內有數位球員有傷情傳出，這是他們另一大利空，格子軍團用完整戰力要與英格蘭一搏不無機會，但多了這些不有利因素，對他們來說多少有影響。

英格蘭方面，上一戰2：0擊敗瑞典，士氣正旺，不過他們的進球多半來自空霸優勢的定位球破門或肯恩的個人進球秀，這戰面對身材不輸他們但防守較瑞典更兇悍的巴爾幹半島人，或許能有入球，但大量進球或血洗對手不太可能。

雙方都不是講究強攻的球隊，英格蘭強調三中衛力拱後防下伺機反攻，而克羅埃西亞則是強調拿下中場的主導權。不過此役雙方可能會比預期的再打開放一點，雖然目前盤口看好小球方向，但最有可能的入球數應該是2球，且3球機會也有，可考慮2-3球投注。

勝負方面英格蘭雖稍看上風，但克羅埃西亞韌性強且莫德里奇狀態佳，其實不太好說。兩隊上半場應該會先趨於保守，下半場再開始強攻，可考慮上半場和局投注。而這場英克戰全場比數大概會落在2：1、1：1、2：0、1：2，英格蘭不讓勝可以考慮過半場後再投注賠率更甜。

本場推薦：半場和局／2-3球