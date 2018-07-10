法比攻優於守 運彩推薦法國不讓分、兩隊均有入球

聯合新聞網 文／張皓勛 2018-07-10 11:37 用LINE傳送

法國攻擊火力強大。 美聯社 比利時 5戰轟入14球，淘汰賽2戰進5球，恐怖的攻擊火力不在話下，不過法國 的後防身材比日本具優勢，又比巴西年輕，攻破的難度不如前幾戰容易，但鋒線三劍客的狀態處於高檔，加上還有空戰優勢，至少打開對手大門的機會不低。法國5戰進9球火力看似不及對手，但他們的優勢在於能將比賽帶往自己想踢的節奏，在對阿根廷一役展現了他們克服逆境的能力與能上演對攻大戰的本錢，對烏拉圭一役他們則戰展現了面對防守專家一樣有破門能力。這戰法國要攻破比利時算不上滴水不漏的防線應該不難，兩隊都有入球是投注首選。

兩隊都不是打高持控球率的球隊，比利時喜歡利用對手壓上進攻的身後空檔展開反擊，而法國也非強調要一球在手從中路突圍，而是更喜歡從邊路拉開範圍發起進攻。由此可見這場比賽在中場的較勁上會相當激烈，若比利時能有效斷球發起反擊，法國後防肯定險象環生，相反地若法國能掌握主動權優勢控制節奏，率先破門的機會還是較大。

法國的隱憂在於鋒線，雖坐擁多位年輕天才，但狀態都不佳，不過頭號球星格里茲曼上一戰找回身手，對法國是一大利多。反觀比利時上一戰完全解放主力德布勞內，這讓他們的攻擊火力更難以預料，預估主帥這戰應該不會調整先發，而是乘著氣勢衝一波。不過他們的問題在於後防，雖5戰失5球還算合格，但防線偶有毛躁或恍神，若這戰再有差池，恐怕會嘗到苦果。

比利時的三中衛體系中，邊路防守是一大隱憂，正好法國就是主打邊路進攻，中路又有支點型箭頭在禁區牽制對手，必定會給對手造成不小威脅。而法國後衛前插的攻擊模式也正合比利時喜歡打反擊的心態，這樣如果對方中場掉球，他們鋒線三叉戟便能展開閃電般的快攻，以3打2人數優勢吃掉對方中衛，這是看好雙方都有進球的原因。

此戰勝負來說並不好預料，主教練臨場調度會成為左右戰局的關鍵。法國的德尚較為保守，會以穩住局面為主，相反的比利時的馬丁尼茲調度更靈活，這是他們的優勢之一。目前來看中場宰制力更好的法國取勝機會稍看上風，不過勝負應該會在一球之差，尤其是進入淘汰賽後一球差的比賽還是戰大宗，大膽可下法國讓和，法國不讓則較穩健。比利時扭轉局面的能力很強，如果想拚高賠，可小搏半/全場法國/比利時試試。預測比法這戰比數或落在1：2、2：1、1：1這幾個區間。

大小球方面，雖然兩隊都善於進攻，但目前的盤口卻稍微傾向小球格局，主要是進入淘汰賽後防守強度勢必有所增加，心態也會更保守。不過此戰要開到1.5小並不容易，最可能的總球數還是2-3球，這也是大小球賠率會開得如此相近的原因。然而比起2-3球，兩隊都有入球不管在賠率或穩健程度上都更值得投資。

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