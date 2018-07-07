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克羅埃西亞vs俄羅斯運彩情報 推薦克國不讓分勝出

RZS運彩封神榜 文／洛老師提供
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克羅埃西亞有世界級中場莫德里奇，要闖過俄羅斯這關應該不難。 美聯社
克羅埃西亞有世界級中場莫德里奇，要闖過俄羅斯這關應該不難。 美聯社

俄羅斯難再爆冷 克羅埃西亞有望終結地主驚奇

該怎麼說呢…俄羅斯和日本的狀況很類似，能走這麼遠實在讓人吃驚，要說他們踢得出色也沒有，但運氣偏好卻是不爭的事實，就看克羅埃西亞能否終結他們的世界盃之旅了。

如同前面提過的一樣，俄羅斯屬於打法偏粗曠的球隊，傳球成功率僅72.7%排名末段班、控球時間39.9%亦同，基本上就是場場被對手壓著打，偶爾來幾波兇悍的反擊製造搶分。戰鬥民族整體最大的優勢在於體格，目前為止高空爭頂成功率62.6%傲視群雄，要戰勝他們硬碰硬是沒用的，必須仰賴技巧取勝。

談到技巧又要再重複一次關於格子軍團強大的中場戰力了，團隊的傳導能力堪稱極品，不需要跟對手硬碰硬，就算中長距離也可以靠調球和遠射攻門－這點是西班牙沒有的優勢。過去8顆進球當中5顆來自貨真價實的運動戰，這回就算面對兇悍的對手應該也有辦法攻城掠地。

賽前一致被看衰的地主國能過關斬將到這裡已經相當不錯，這屆俄羅斯的表現確實值得肯定，不過應該到此為止了。兩隊過去有三次交手紀錄，克羅埃西亞取得1W2D的對戰優勢，這回擁有堪稱黃金世代的華麗陣容勝算應該會更高，看好他們能在此勝出挺進四強。預測正確比分克羅埃西亞2-1、1-0、2-0。

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本文由「RZS運彩封神榜」提供

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