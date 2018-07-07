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瑞典vs.英格蘭運彩情報 推薦瑞典受讓與小分有利

RZS運彩封神榜 文／洛老師提供
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瑞典防守出色，英格蘭恐怕討不到太大便宜。 美聯社
瑞典防守出色，英格蘭恐怕討不到太大便宜。 美聯社

瑞典全力求和拚PK

關關難過關關過，歷史上首次闖進八強的瑞典已締造隊史新紀錄，接下來的比賽只會更難打，就看他們能撐多遠了。

要拼攻擊瑞典絕對不是英格蘭的對手，這場比賽可以預期會整場被壓著打，要突圍必須非常有耐心、發揮他們擅長的防守伺機反擊。談到防守就不能不稱讚一下他們了，最近六場國際賽當中五場一球未失，

這屆賽會更只有德國能突破其防線，憑藉著平均185.2公分（第二高）、人高馬大的身材優勢，不論誰來進攻都會感到相當頭疼。

英國小將個人技巧之出類拔萃令人稱羨，不過年輕人終究是年輕人，對哥倫比亞一戰不難看出其穩定性稍嫌不足，久攻不下就開始急躁、自幹，這個心態一旦被對手抓到將會陷入超乎想像的苦戰。

從細部數字可以說明上面的點：雖然他們目前為止一共踢進9球之多，不過真正在運動戰中攻進的其實只有2球，其中3次點球、4個定位球進球都是各隊之冠，嚴格說來絕大多數的得分都是對手奉送的，自己的得分機會掌握度依然欠佳。碰上人高馬大、防守穩健的北歐海盜，應該不會有太多這種送分的機會。

兩隊在21世紀一共交手過6次，戰績2W2D2L，其中世界盃兩次對戰都踢成和局，英格蘭認真沒有討到太多便宜，就算現在陣容世代交替，要贏依然沒這麼簡單。

再說一次：國際賽唯一支持英格蘭對家，見一百次下一百次。這場比賽沒意外的話，就是整場看一邊狂攻、一邊死守，能撐到和局就算賺到－搞不好再PK一次也說不定。看好後防穩固的瑞典正規時間固守立於不敗，比分難踢大，小分有利。預測正確比分1-0、0-0、0-1。

推薦：

瑞典 +0.5

上半場0.5/1小分

全場2小分

本文由「RZS運彩封神榜」提供

瑞典英格蘭運彩情報

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