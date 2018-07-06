比利時vs.巴西運彩情報 推薦比利時受讓過關

RZS運彩封神榜 文／洛老師提供 2018-07-06 16:14 用LINE傳送

比利時實力與巴西相近，受讓方是較好的投注選擇。 美聯社

雙雄會師 等同冠軍賽提前上演

這個組合是八強中最硬也是最好看的，兩隊同為奪冠大熱門，最後的贏家很可能就出現在這，因此絕對是全球最受矚目的一場經典對決。

某些層面來說，這場也算是一場矛盾之爭，前一篇有提過，巴西 和烏拉圭是本屆防守表現最好的兩支球隊－四場只掉一球、運動戰被進球0；而比利時 則是四場狂進12球，不論運動戰、定位球、防守反擊、點球都有辦法搶分，全方位的強力攻擊殺個對手難以招架。

不過比利時這回似乎有兩個小問題：首先是慢熱，除了對突尼西亞之外上半場得分通通掛0，都是下半場才開始火力大放送，八強面對的巴西是目前為止遇過最強的對手，可不會有時間讓他們慢慢加溫；其次就是三後衛的防守似乎不是很夠力，孔帕尼(Vincent Kompany)剛回來狀態差了點、維通根(Jan Vertonghen)偶有小失誤，在沒有點球和烏龍球的情況下還是被攻進了4球，如果英格蘭那場不是消化賽程恐怕失分恐怕不會只有這些，這個問題同樣會受到巴西攻擊手嚴格的檢驗。

當然，巴西這邊同樣面臨到一些小小的難題：卡塞米羅(Casemiro)被禁賽無法上場、馬瑟洛(Marcelo)和達尼洛(Danilo)有傷在身狀態存疑、柯斯塔(Douglas Costa)聽說回歸訓練不過應該還是板凳出發。雖然兵多將廣的巴西不會因此沒人可用，只不過這樣一來已經將板凳戰力掏空，下半場的調度會相對吃緊。

這場比賽是八強四個組合當中最硬，也是運彩投資最難選的一場，不建議做大量投注。兩邊的實力差距有限，在這樣的情況下受讓比較有利，預計下半場換人後才是決勝的關鍵，可以跟著比利時上半不進球這個特性先走個半場小。全場的部分看好紅魔不敗機會大，就算對手先破門也有機會在最後靠著較充裕的戰力和強大的火力扳平－真的踢延長對他們搞不好更有利，預測正確比分比利時2-1、1-1、2-2。

推薦：

比利時受讓過關

上半場1球小