博弈網站預測世足四強 烏拉圭、比利時有望出線

聯合報 記者蘇志畬╱即時報導 2018-07-06 10:39 用LINE傳送

運動博弈網站Accuscore預測四強出線結果，烏拉圭、比利時有過半的機率能夠擊敗較被看好的法國及巴西。 美聯社

世界盃八強賽今晚10時開踢，運動博弈網站Accuscore預測四強出線結果，烏拉圭 、比利時 有過半的機率能夠擊敗較被看好的法國及巴西，另個半區則是看好英格蘭 、克羅埃西亞 ，晉級機會超過7成。

Accuscore專職運動賽事分析，不少新聞網站如ESPN、CBS、華爾街日報都採用過他們的數據；這次世足出列的八支隊伍，他們也成功預測其中的6隊，失誤的是俄羅斯意外扳倒大熱門西班牙，另一場則是實力接近的瑞典對與瑞士比賽，如今再度預測四強出線隊伍。

烏拉圭讓C羅（Cristiano Ronaldo）打包回家，本屆賽事只失1球，進球也十分有效率，唯一疑慮是卡巴尼（Edinson Cavani）能否出賽，法國對阿根廷攻進4球，但烏拉圭後防等級不同，雙方很可能要靠PK決勝，Accuscore預測防守較佳的烏拉圭勝出機率是51%。

巴西被視為本屆奪冠熱門，與比利時的共通點是熱愛進攻，不過比利時進攻選擇較多，巴西熱蘇斯（Gabriel Jesus）本屆尚未進球，加上中場大將卡塞米羅（Casemiro）缺陣可能對防守造成影響，Accuscore認為比利時有52%機率獲勝。

瑞典團隊精神佳，防守紀律也高，只要能守住球門就有望創造奇蹟，然而年輕的「三獅軍團」有能力穿透防線，也不怕對手防守反擊，英格蘭有被看好77%的獲勝機率。

俄羅斯原本被認為有可能小組賽就出局，不過一路挺進到八強，還擊敗熱門的西班牙，然而回防速度及中場的空檔，可能成為對上克羅埃西亞的致命傷，克羅埃西亞擁有世界最佳中場球員之一的莫德里奇（Luka Modric），被看好有72%機會勝出。