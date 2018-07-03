哥倫比亞vs.英格蘭運彩情報 推薦哥國受讓過關

RZS運彩封神榜 文／洛老師提供 2018-07-03 16:44 用LINE傳送

哥倫比亞隊。 美聯社

逆境求生

哥倫比亞 這一路走來十分顛簸，從第一場的禁區手球讓他們從淘汰深淵苦苦追趕，最後爬回分組龍頭晉級。可是難題似乎沒有就此結束，J羅因為舊傷復發提前退場，淘汰賽必須在少一名攻擊主力的情況下來迎戰強敵英格蘭 ，苦戰一場接著一場。

英格蘭這批新陣容狀態維持得相當理想，上一場輸比利時之前國際賽12連不敗。不過這當中多少有些欺善怕惡的成份，面對世界排名前20的國家隊只有一場1-0險勝荷蘭而已，時間再往前推一年也是一樣的走勢－對上強權國戰績一共是1勝4和3敗，看來這群小夥子要稱霸世界還有段路要走。

如果不是J羅無法上陣，這場比賽的盤可能會開成PK盤，很遺憾少了一名大將讓哥國淪為受讓－但這似乎有些低估他們了。除了James之外，Falcao、Quintero、和Cuadrado的狀況都很不錯，還有個超級高個Mina在禁區掌握制空權，加上球員大賽經驗豐富這點是英國小將不能比的，想擊敗他們真沒這麼簡單。

小組賽的數據在這邊僅供參考而已，畢竟英格蘭兩場欺壓弱小、一場在不是很想贏的狀況下用二軍隨便踢，這場無疑是他們將要面對最硬的對手。儘管年輕有力，但缺乏經驗也許會成為致命傷，國際賽欺善怕惡這個特點看會不會在這邊發作。

還是要一再強調：英國隊大賽過盤率低到趨近於零！巴拿馬那場不過是他們14年來歐國盃+世界盃會內賽第一場過盤而已，這場對手沒這麼好惹，正規時間取勝難度高。預測正確比分哥倫比亞1-0、0-0、1-1。

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哥倫比亞 +0.5 @1.820