瑞典vs.瑞士運彩情報 推薦瑞典不讓分及小分

RZS運彩封神榜 文／洛老師提供 2018-07-03 16:38 用LINE傳送

瑞典隊。 美聯社

屋漏偏逢連夜雨

一路走到這裡真不容易，不過瑞士 在十六強這關並沒有這麼好過，除了首戰進球大功臣Zuber身體狀況可能無法上場之外，隊長Lichtsteiner和主力後衛Schar雙雙領兩黃遭禁賽，這場必須在讓三名主力的情況下出戰氣勢如日中天的瑞典 ，晉級道路倍受考驗。

少了這些人到底差在哪？Lichtsteiner在右路的進攻組織和防守、Zuber的左路進攻、Schar最傷…正中場防禦，不論攻守或左右路戰力皆大打折扣，原本應該開讓分樂勝的盤瞬間變成PK盤，日子真的難過了…

瑞典的進攻並不算太強，小組賽運動戰也不過兩顆進球而已，剩下都靠對手送分。不過這回瑞士後防開兩個洞，局面瞬間變得對他們有利，依照他們的模式肯定是先穩固後防、找機會打反擊，得分後再強化防線穩固勝利，說什麼也要趁對手損兵折將之際來搶分。

雖然對面防守強這點瑞士也知道，不過以現在他們的陣容恐怕難以有效突破，急攻之下更有機會製造反擊空擋。因此這場比賽看好主隊正規時間不敗，由於防守為重比分應該會接近他們最近12戰的趨勢－3大9小，持續上演低比分小球戰。預測正確比分瑞典1-0、0-0、1-1。

順帶一提，這場比賽是本屆第二高、十六強最高的對戰組合，最高是德國對瑞典186.2對185.8，瑞士則是184.03，高空爭搶會非常精采。

推薦：

瑞典 +0 @2.110

2小分 @1.810