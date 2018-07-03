udn
udn
球評列表
傑拉德 傑拉德 羅伊 羅伊 鄭仲嵐 鄭仲嵐 喬齊安 喬齊安 慕亞 慕亞 謝凱邦 謝凱邦 吳敏欣 吳敏欣 梅塞施密特 梅塞施密特 Bayes Izo Bayes Izo 何長發 何長發 關之恆 關之恆 張皓勛 張皓勛 Dennis Dennis
udn2018世足賽起義時刻世足要聞

瑞典vs.瑞士運彩情報 推薦瑞典不讓分及小分

RZS運彩封神榜 文／洛老師提供
用LINE傳送

瑞典隊。 美聯社
瑞典隊。 美聯社

屋漏偏逢連夜雨

一路走到這裡真不容易，不過瑞士在十六強這關並沒有這麼好過，除了首戰進球大功臣Zuber身體狀況可能無法上場之外，隊長Lichtsteiner和主力後衛Schar雙雙領兩黃遭禁賽，這場必須在讓三名主力的情況下出戰氣勢如日中天的瑞典，晉級道路倍受考驗。

少了這些人到底差在哪？Lichtsteiner在右路的進攻組織和防守、Zuber的左路進攻、Schar最傷…正中場防禦，不論攻守或左右路戰力皆大打折扣，原本應該開讓分樂勝的盤瞬間變成PK盤，日子真的難過了…

瑞典的進攻並不算太強，小組賽運動戰也不過兩顆進球而已，剩下都靠對手送分。不過這回瑞士後防開兩個洞，局面瞬間變得對他們有利，依照他們的模式肯定是先穩固後防、找機會打反擊，得分後再強化防線穩固勝利，說什麼也要趁對手損兵折將之際來搶分。

雖然對面防守強這點瑞士也知道，不過以現在他們的陣容恐怕難以有效突破，急攻之下更有機會製造反擊空擋。因此這場比賽看好主隊正規時間不敗，由於防守為重比分應該會接近他們最近12戰的趨勢－3大9小，持續上演低比分小球戰。預測正確比分瑞典1-0、0-0、1-1。

順帶一提，這場比賽是本屆第二高、十六強最高的對戰組合，最高是德國對瑞典186.2對185.8，瑞士則是184.03，高空爭搶會非常精采。

推薦：

瑞典 +0 @2.110

2小分 @1.810

本文由「RZS運彩封神榜」提供

世足瑞典瑞士運彩情報

留言

熱門文章
udn 瘋運動粉絲團
udn 瘋運動
Top