巴西vs.墨西哥運彩情報 推薦墨西哥受讓及小分

RZS運彩封神榜 文／洛老師提供 2018-07-02 15:04 用LINE傳送

墨西哥。 美聯社

美洲之霸

墨西哥 可能做夢也沒想到，贏了德國居然還是閃不掉巴西 ，F組最後一天陰錯陽差之下讓他們逃過翻船的命運，不過代價就是提前和五星王者對決。

大家看到這兩支球隊，可能直覺都會聯想到強勢的攻擊，不過別忘了這屆的陣容防守也是很強的！巴西最近20場比賽僅僅被對手攻進5球而已、15場無失分，墨西哥在對瑞典被踢爆之前九場比賽一共也只丟了4球而已，進入淘汰賽後雙方勢必會踢得更謹慎，得分難度會再提高不少。

四年前的世界盃，墨西哥在小組賽就曾用鐵桶逼和過巴西，這次的陣容有Vela和Lozano攻擊力較強，龜和應該不至於是唯一選項，不過相信面對強勢的森巴軍團防守反擊依然會是主要策略，比賽的主要攻勢沒意外還是會集中在巴西這邊。

這個對戰組合不管哪個世代，多半是以低比分收場，兩隊15年來12次交手出現3大9小－其中最近四次對戰通通踢小。同樣來自南美，身材不高大（平均身高皆不到180）、速度極快，雙方對彼此的習性實在太熟了，該怎麼應對都很了解；且近年兩邊後防都有相當程度的提升，沒有一方可以輕易破網，分數想踢大難度很高－但絕對會是場好看的低比分大戰。

除了比分低之外，兩隊過去交手過盤率其實就50-50，淘汰賽這種讓一球的盤實在沒有太大的意義，過盤率低賠率又不高，受讓方並不是沒有實力踢和，建議投資在賠率較佳的墨西哥這邊會比較理想。預測正確比分巴西1-0、1-1、0-0。

推薦:

墨西哥 +1 @2.040

2.5小分 @1.900