udn
udn
球評列表
傑拉德 傑拉德 羅伊 羅伊 鄭仲嵐 鄭仲嵐 喬齊安 喬齊安 慕亞 慕亞 謝凱邦 謝凱邦 吳敏欣 吳敏欣 梅塞施密特 梅塞施密特 Bayes Izo Bayes Izo 何長發 何長發 關之恆 關之恆 張皓勛 張皓勛 Dennis Dennis
udn2018世足賽起義時刻世足要聞

克羅埃西亞vs.丹麥運彩情報 推薦克國讓分過盤

RZS運彩封神榜 文／洛老師提供
用LINE傳送

克羅埃西亞。 美聯社
克羅埃西亞。 美聯社

終結神話

這屆好幾支球隊能走到這…老實說都有點意外，丹麥在小組賽的表現嚴格說來並沒有十分出色，還傷了防守大將Kvist，但卻在各種因素的加持下讓他們還是擠進到淘汰賽，接下來的路可沒這麼好走了。

小組賽三場比賽下來，丹麥的數據實在乏善可陳…控球率44.3%、傳球成功率79.5%、25次射門全部在小組敬陪末座，要不是祕魯點球射偏他們能不能活到現在都是未知數，認真講連澳洲都踢得比他們好。總之，靠著對手助攻、相殺之類的才把他們送到這－不過應該也到此為止了。

克羅埃西亞絕對是這屆狀況最好的球隊之一，小組賽不論攻守都相當均衡，且最厲害的是運動戰沒有讓對手攻進任何一球，可以想像其場上控制力之強大。最棒的是，從先發到替補幾乎人人有貢獻，沒有哪個球員狀況特別低迷，這樣的球隊狀態不論誰碰上都會感到非常頭痛。

再次強調，對付丹麥只有一個重點：Eriksen！將他守死丹麥的殺傷力就會大幅減低，格子軍團只要注意在禁區外不要犯規製造定位球的機會，基本上應該是樂勝。預測正確比分克羅埃西亞1-0、2-0、2-1。

推薦

克羅埃西亞 -0.5 @1.880

本文由「RZS運彩封神榜」提供

留言

熱門文章
udn 瘋運動粉絲團
udn 瘋運動
Top