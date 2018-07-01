克羅埃西亞vs.丹麥運彩情報 推薦克國讓分過盤

RZS運彩封神榜 文／洛老師提供 2018-07-01 13:41 用LINE傳送

克羅埃西亞。 美聯社

終結神話

這屆好幾支球隊能走到這…老實說都有點意外，丹麥在小組賽的表現嚴格說來並沒有十分出色，還傷了防守大將Kvist，但卻在各種因素的加持下讓他們還是擠進到淘汰賽，接下來的路可沒這麼好走了。

小組賽三場比賽下來，丹麥的數據實在乏善可陳…控球率44.3%、傳球成功率79.5%、25次射門全部在小組敬陪末座，要不是祕魯點球射偏他們能不能活到現在都是未知數，認真講連澳洲都踢得比他們好。總之，靠著對手助攻、相殺之類的才把他們送到這－不過應該也到此為止了。

克羅埃西亞絕對是這屆狀況最好的球隊之一，小組賽不論攻守都相當均衡，且最厲害的是運動戰沒有讓對手攻進任何一球，可以想像其場上控制力之強大。最棒的是，從先發到替補幾乎人人有貢獻，沒有哪個球員狀況特別低迷，這樣的球隊狀態不論誰碰上都會感到非常頭痛。

再次強調，對付丹麥只有一個重點：Eriksen！將他守死丹麥的殺傷力就會大幅減低，格子軍團只要注意在禁區外不要犯規製造定位球的機會，基本上應該是樂勝。預測正確比分克羅埃西亞1-0、2-0、2-1。

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