西班牙vs.俄羅斯運彩情報 推薦西班牙讓分過盤

RZS運彩封神榜 文／洛老師提供 2018-07-01 13:35 用LINE傳送

西班牙。 美聯社

到此為止

世界盃有個不成文規定，那就是會把主辦國放在最軟的小組讓他們好晉級、給鄉親面子，除了2010南非之外地主都有掌握這個機會踢進淘汰賽。不過面子也只能給到這了，接下來還是得各憑本事。

講真的，如果不是有埃及和阿拉伯兩個軟柿子踩，俄羅斯肯定早早打包回家的。三場踢下來傳球準度只有74.4%－排名倒數第四，另外51次犯規、5張黃牌（還換一張紅牌）都偏多，不難看出他們的打法有多粗糙，就是體格好、球風悍（空中爭搶成功率63.8%，32隊之冠），不過這些都在對烏拉圭一戰被打回原型了。

對西班牙來說這次有個好消息，那就是除了原本黃金中場依然強大之外，攻擊端的狀態也維持不錯。Costa火到不行之外，Isco和Aspas都給對手帶來相當巨大的威脅，從先發到替補都能撐起球隊的攻勢。比較值得詬病的…應該只有門將De Gea吧，多次反應慢半拍、撲救表現少，幾乎讓對手予取予求，全隊應該就只有他不在狀況內。

戰鬥民族那種粗野的打法，到淘汰賽是不管用的，尤其面對腳法極致細膩的無敵艦隊－傳球最準91.3%、紀律最好27犯1黃牌，勢必被玩弄在鼓掌之中，球一掉就很難再搶回來，連凹定位球攻擊都很難，很容易被直搗黃龍、殺到片甲不留。

這場看好西班牙輕取地主俄羅斯過盤，只要取得領先就可以靠控球玩死對手，要不要積極進攻全看他們心情，預測正確比分1-0、2-0、3-0。

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