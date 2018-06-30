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16強烏拉圭vs.葡萄牙運彩情報 推薦烏拉圭勝出

RZS運彩封神榜 文／子乃花提供
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烏拉圭。 美聯社
烏拉圭。 美聯社

782葡萄牙 @ 烏拉圭 02:00：烏拉圭晉級八強(運彩賠率0.70)

電盤投注推薦：烏拉圭(平手盤)(賠率1.056)

比分推薦：0：2、1：2

●本場比賽我們先看盤口，目前可以說出現了亞盤、歐盤變動不一的情況(下午4點半左右的觀察)，不過有趣的地方，在於亞盤普遍在初盤對於烏拉圭就有相對的小小低賠開出情況，換言之，亞盤對於烏拉圭賠率的上拉，僅僅只是一個可能的平衡(有少數盤口則還是很傾向葡萄牙)，整體來看，盤口屬中性，略偏烏拉圭，但混亂。

●烏拉圭小組賽三戰全勝，且三場比賽都”零封”對手，不過因為對手不同，我們並不能完全一廂情願的去理解”防守最佳”這種方向，只是，這場比賽也確實可以期待到烏拉圭的防守，關鍵在”馬競防線”，本場比賽Jose Gimenez歸隊，他跟Diego Godin將可再組馬競雙中衛，兩人對於C.羅知之甚深，將有望壓制住C.羅這個關鍵點。

●葡萄牙在小組賽差一點被絕殺，從第一場面對西班牙開始，就不難看出葡萄牙防線的老化問題，在面對禁區防守時的搶點上幾乎都跟不上對方的前鋒，這會是相當的風險，這場比賽葡萄牙一開始勢必打的保守，而中場控制力評比上算是相去不遠，雙方開局是否有進球，會直接影響到雙方進攻速度，大小分雖思維上是小分，但並不建議大家投資，因為要承擔風險，而這場比賽只要有進球，葡萄牙先進，那麼烏拉圭就有可能在積極搶攻下打透葡萄牙的防線弱點甚至逆轉，烏拉圭先進球，則更多人需上前的葡萄牙，將難檔烏拉圭雙前鋒的威力，本場比賽看好烏拉圭至少不敗，平手盤好路。

綜合上述，本場比賽我們優先看好烏拉圭能順利取得晉級。

本文由「RZS運彩封神榜」提供

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